Tweede bierfestival in OC Vondel in Meulebeke

Op zaterdag 25 februari vindt in het OC Vondel het tweede Bierfestival plaats. “De eerste editie van vorig jaar, balanceerde nog op de rand van de coronapandemie, maar toch mochten we zo’n 400 personen verwelkomen. Het concept is eenvoudig. De inkom is gratis en je betaalt 5 euro voor een mooi glas dat je mag meenemen. Vervolgens koop je jetons zodat je bij de aanwezige brouwers het bier dat jouw voorkeur geniet, kan proeven”, zegt medeorganisator Jan Desseyn.

“Dit jaar hebben we de deelname van volgende artisanale -of huisbrouwerijen: Klondiker, Maenhout, ‘t Verzet, Punaise, Terrest, Strubbe, Rakle, d’Oude Maalderij, ‘t Sjoolder en the Better Beer Brewers. We openen de deuren om 15.00 uur en het bierfestival loopt tot middernacht. We houden alles echt laagdrempelig, het is allerminst een dansfuif. We bieden iedereen de kans om uit een rijk assortiment van een lekker biertje te genieten.”

(LB/foto LB)