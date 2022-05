Tinekesfeesten in Heule worden dit jaar een festival

Traditiegetrouw maken de organisatoren van de Heulse Tinekesfeesten begin mei het thema bekend van de komende editie. Dat gebeurde vorige zondag op een ludieke wijze en met een filmpje bij het Tinekesstandbeeld op Heuleplaats. Wie zag hoe het beeld was uitgedost, kon het al een beetje raden. Tineke is helemaal klaar om naar een festival te trekken. ‘Tinekesfestival.2022’ wordt dan ook het thema.

Twee jaar geleden heeft het coronabeestje roet in het Tinekes-eten gegooid en konden de Tinekesfeesten niet doorgaan. Vorig jaar kon dat wel weer ‘volle bak’, met enkel wat kleine maatregelen, zoals de verplichte coronaveilige bandjes op sommige plaatsen. Waren er toen maar acht kandidaten, dan werd dit jaar het vertrouwde aantal van tien vlot bereikt.

De Tinekesfeesten hebben plaats in het tweede weekend van september en op zondagavond 11 september weten we dan wie Rüth Tack opvolgt en het 58ste Tineke van Heule wordt. Over de rest van het programma verklappen de mensen van de werkgroep nog niets.

Echt muziekfestival?

Ook niet of het dan echt een (muziek)festival wordt… “Nog even geduld’, zegt het voorzittersduo Jill D’Hulster en Simon Demaitre. “Over de line-up en zo vertellen we meer over op dinsdag 26 mei op Café Mangé.”

Café Mangé is een foodtruckfestival dat in 2019 voor de eerste keer georganiseerd werd en de voorbije jaren moest worden afgelast. Het vindt plaats in Muster in de Stijn Streuvelslaan van 11.30 uur tot 22 uur.

