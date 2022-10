Ticketverkoop ‘Lumineuze Nachten’ van Rodenbach loopt goed: “We mikken op 30.000 bezoekers”

Brouwerij Rodenbach in Roeselare vormt deze herfstvakantie het unieke decor voor een magisch lichtspektakel. Alexander Rodenbach komt tot leven en neemt je mee op een lumineus avontuur. Via indrukwekkende projecties en talrijke lichtinstallaties ontdek je de geschiedenis van de brouwerij.

Brouwerij Rodenbach hoopt tussen 28 oktober en 13 november meer dan 30.000 bezoekers te verwelkomen op hun Lumineuze Nachten, een lichtspektakel waarmee de brouwerij haar 200-jarige geschiedenis wil tonen aan het grote publiek. Het is Urban Mapping, het bedrijf van Alexander en Luc Stragier, die instaat voor de spectaculaire videoprojecties en lichtinstallaties. “Wij mikken inderdaad op om en bij de 30.000 bezoekers voor de Lumineuze Nachten van brouwerij Rodenbach”, zegt Luc Stragier, medestichter van Urban Mapping.

“Wim Opbrouck vertelt het verhaal van het begin van de brouwerij”

“Het spektakel dat we in het voorjaar in Edingen hebben gebracht, zou 28.000 toeschouwers opgeleverd hebben, indien we geen zeven avonden hadden moeten sluiten wegens stormweer. Roeselare is een grotere stad en we hebben hier een sterke, geschiedenisrijke brouwerij die het verhaal trekt en volop inzet op deze Luminieuze Nachten. Ook niet vergeten dat de stad Roeselare zeer sterk betrokken is en heel veel promotie voert. Veertien dagen voor het event hebben we al 15.000 tickets verkocht en we verwachten dat er de laatste dagen nog veel tickets de deur zullen uitgaan. Wij vertellen het verhaal van de brouwerij Rodenbach tussen 1820 en 1870 en wij putten daarvoor uit het pas verschenen boek over 200 jaar Rodenbach. Het is de periode waarin Alexander en Pedro Rodenbach samen met Regina Wauters, de echtgenote van Pedro een belangrijke rol spelen. Een brouwersfiguur gidst ons door de geschiedenis van de brouwerij en de stem van die brouwersfiguur wordt ingesproken door Wim Opbrouck. Die heeft dat uiteraard op een professionele manier gedaan.”

Door de foederzalen

“We hebben het ongelooflijke geluk dat we in de brouwerij heel veel muren hebben om onze projecties te tonen. De toeschouwers worden van bij het binnenkomen tot het buitengaan betrokken in het verhaal. Het parcours bedraagt zo’n 600 meter en alles speelt zich buiten de brouwerij zelf af met uitzondering van een passage door de foederzalen. Mensen die de brouwerij nog nooit bezocht hebben, zullen zeker de imposante foederzalen met de bijna 300 vaten met eigen ogen willen zien. We hebben berekend dat het parcours maximum 800 bezoekers per uur kan hebben maar wij hebben dit bewust beperkt tot 600 personen. Door maximum 600 mensen per kwartier te laten starten, zorgen we niet alleen voor een rustigere, maar ook voor een covid safe-beleving. En nakaarten kan men doen in de patio van het Huis van de Voeding ofwel in de vroegere bottelarij van de brouwerij. Daar kan men uiteraard ook alle lekkere Rodenbachbieren proeven.”

Een ticket kost 17 euro (15 euro voor kinderen tussen 5 en 12 jaar, mensen met een beperking en 65-plussers) en zijn te koop op www.delumineuzenachten.be