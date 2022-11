Thaismiles vzw pakt uit met Loy Krathong Feest

Op zaterdag 5 november organiseert de vzw Thaismiles in zaal Zuudhove, het Loy Krathong feest. De organisatoren hopen dat dit Thais lichtfeest veel volk op de been zal brengen.

In september 2016 werd de vzw Thaismiles, met zetel Aartrijkestraat 82 in Torhout, boven de doopvont gehouden. Aan het roer staan voorzitter Benny Mareel, secretaris Wouter Gijs, penningmeester Johan Dewulf en de bestuursleden Heidi Ramault, Karin Dewulf en Nui Keawmaak.

“Het doel van onze bloeiende vereniging is de betrekkingen tussen Thailand en België op cultureel, sociaal, economisch, juridisch en toeristisch vlak verder te ontwikkelen en te verbeteren”, duidt voorzitter Benny Mareel. “Daarnaast willen we ter hulp komen aan de armen, aan de behoeftigen en vooral aan de kinderen van de ontwikkelingslanden. Dit in de meest ruime zin van het woord en we zorgen voor sensibilisatie in België over de nood van bovenstaande doeleinden.”

Thais Lichtfeest

In november viert men in Thailand bij de eerste volle maan van de twaalfde maand, het einde van de regentijd en de grote rijstoogst met Loy Krathong, het Lichtfeest. Dit feest ontstond in het vroegere Sukhothai. Vooral in die stad en in Chiang Mai is het nog altijd een bezienswaardigheid en een onvergetelijke belevenis, ook voor de toeristen.

In Koekelare verwachten ze een zee van volk, want het programma oogt erg mooi. Er is vanaf 16 uur een Thaise markt, om 20 uur is er de verkiezing van de mooiste Krathong. Verder kan het publiek vanaf 20.30u de te waterlating van de Krathongs bewonderen, is er om 22.30 uur een heuse missverkiezing en zijn er doorlopend muzikale optredens.

Praktisch

De toegangsprijs bedraagt vijf euro in voorverkoop, aan de deur betaal je zeven euro. Kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis binnen. De opbrengst van het Loy Krathong Feest gaat naar de goede doelen die de vereniging ondersteunt.

(EV)