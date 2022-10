Taalplezier in buurtbib Lange Munte met ‘De Schrijfwijzen’

Vrijdagavond kon je deelnemen aan de vijfde editie van ‘De Schrijfwijzen’, een ludiek en laagdrempelig taalspel voor taalliefhebbers. Kortrijk is één van de 85 Vlaamse bibliotheken waar het dictee doorgaat. De deelnemer die het minst aantal fouten schrijft, kan zichzelf een spellingkrak noemen en gaat naar huis met de zilveren pen.

De top drie krijgt van de organisatie ook nog een glow in the dark pen naar het ontwerp van King Arthur zijn zwaard: “de pen is machtiger dan het zwaard.” Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen. Dit keer ging het dictee door in ontmoetingscentrum en buurtbib Lange Munte omdat de centrale bibliotheek in de Leiestraat wordt heringericht. Actrice Lize Feryn las het dictee voor.

Gevarieerd publiek

“De Schrijfwijzen is geen saai dictee, maar taalplezier en creativiteit staan centraal. We trekken altijd een heel gevarieerd publiek aan. De deelnemers mogen zich verwachten aan een invultekst, langste woorden zoeken en meerkeuze spellingsvragen. Bij een ex aequo gaan we over tot een spellingbee. Dit jaar was meermaals kampioen Jacques Verhaeghe opnieuw als eerste om zich in te schrijven. Wie weet zit er vanavond tussen de 60 deelnemers zijn gelijke”, vertelt Manon Vergote (25), voorzitter van de jury. Vorig jaar was acteur Aaron Blommaert voorlezer van dienst, deze keer viel de keuze op Lize Feryn, die met veel enthousiasme de opdracht op zich nam. “Zo’n bekend figuur trekt ook meer deelnemers aan, maar een meet-and-greet zal moeilijk zijn aangezien de actrice tegen 22u weer weg moet”, vertelt Manon.

‘De Schrijfwijzen’ is een initiatief van Creatief Schrijven en De Standaard, in samenwerking met NRC Handelsblad, de Vlaamse bibliotheken en Team Taaladvies. In samenwerking met Davidsfonds Groot-Kortrijk.