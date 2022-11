Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme in Ieper past capaciteit aan na moeizame ticketverkoop

Net als de fandorpen in andere gemeenten is het in Ieper moeilijk om de voorziene capaciteit gevuld te krijgen. Daarom verkoopt de organisatie van de Steyaert Verzekeringen Fan Dôme minder tickets. “Na de match tegen Canada zien we wel hoe we het verder aanpakken”, zegt Lennert Vintevogel.

De ‘Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme’ in de Fenix opent op woensdag 23 november voor het eerst de deuren. Highlight Festival-organisatoren Lennert Vintevogel en Niels Pierpont organiseren een sfeervol kader, voor tijdens en na de matchen van de Rode Duivels.

Met verzekeringskantoor Steyaert Verzekeringen uit Ieper vonden ze een van de vele trouwe partners om dit mee te ondersteunen. Er werd een capaciteit voorzien van 1.000 bezoekers de volledige zaal maar door de moeizame ticketverkoop passen ze de capaciteit aan voor de eerste match tegen Canada. “Het voordeel in de Fenix is dat je de zaal makkelijk kan indelen door een doek te plaatsen. Daarom besloten we voor de match tegen Canada minder tickets te verkopen”, vertelt Lennert. “We zien dan nog hoeveel tickets er de laatste dagen uiteindelijk nog verkocht geraken. Een ticket kost 5 euro en daarin zit een consumptie in van 2,5 euro. We vragen deze kleine bijdrage om onze kosten wat te dekken, zoals klank, installaties, licentiebijdrage voor de FIFA, … De prestatie van de Rode Duivels tegen Canada zal belangrijk zijn voor het verdere enthousiasme van de fans. Ik hoor ook verhalen van afgelaste fandorpen, meestal zijn dat wel events met capaciteit van minstens 2.000 bezoekers. We kunnen maar ons best doen en ik denk dat er niemand onze beslissing kwalijk neemt. We organiseren het zeker niet om bakken winst te draaien. Mocht dat de reden zijn dan hadden we het al geannuleerd of zelfs niet georganiseerd. Het is onze bedoeling om ervoor zorgen dat er wat te doen is in onze stad rond het WK, we willen de mensen samenbrengen.”

Dj’s

Dj’s zorgen voor en na de wedstrijd telkens voor de gepaste beats. “Les Amis dat zijn Baptiste Ameel en mezelf beginnen er twee uur voor de aftrap aan, dus vanaf 18 uur. Na de match is er een afterparty met PJ & Midas. Ook voor de matchen tegen Marokko (zondag 27 november om 14 uur) en Kroatië (donderdag 1 december om 16 uur) komen er dj’s een set spelen. Na de match tegen Kroatië volgt nog een Afterwork XL.”

(API)

Meer info en tickets: www.wkvoetbalieper.be