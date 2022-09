Stadsfestival Harelbeke wordt opnieuw feestweekend: “Muziek is onze hoofdbrok voor jong en oud op feest”

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september is er feest in Harelbeke met drie dagen lang kermis en optredens in het centrum van de stad. Dit onder de noemer Harelbeke Kermis en Stadsfestival Harelbeke.

Het Stadsfestival Harelbeke wordt opnieuw een feestweekend zoals iedereen het kent: leuke activiteiten, optredens en op verschillende plaatsen hapjes en drankjes. “We hopen op mooi weer zodat de zomer van 2022 op een fantastische manier afgesloten kan worden”, aldus organisatoren Stad Harelbeke en het Feestcomité Harelbeke.

Het grootste deel van de festiviteiten speelt zich af op de Nieuwe Markt en omliggende straten. Het feestweekend opent traditiegetrouw op vrijdag om 19 uur met Friday Freeday en de Prébraderie van café De Florre om 17 uur in het stadspark Peter Benoit. Wie op zaterdag en zondag vroeg uit de veren is, kan vanaf 7 uur de rommelmarkt bezoeken op wijk ’t Ooste. Om 11.30 uur kunnen de kinderen meerijden met de motorrijders van Friday Freeday.

Het weekend wordt ingevuld met braderie, straatanimatie, een kinderdorp in de Kortrijksestraat, wandelconcerten van muziekmaatschappij Eendracht en Vrijheid Harelbeke en fanfare Sint-Cecilia Deerlijk, een ontbijt van de Klimaatraad en samenzang Allez Chantez en Wereldfeest ‘Ol Tegoare’ in het stadpark en een tentoonstelling van oldtimers in de Stationsstraat.

Harelbeke Muziekstad

Harelbeke Feest vergeet ook de kinderen, het vuurwerk en de muziek niet. “Traditiegetrouw gooien we snoep en knuffels uit. Dit jaar is het een Berenworp op zondag, het vuurwerk is op zaterdag langs de Leieboorden”, weet covoorzitter Collin Casier.

Stad Harelbeke noemt zich niet voor niets Harelbeke Muziekstad. “Muziek is onze hoofdbrok voor jong en oud in het feestweekend”, vult covoorzitter Cleve Mahieu aan. “Zo is er voor de jeugd Rat Rock in de Schipstraat en Tweeklank in de binnentuin van Jeugd De Salamander. Op het centrale plein van de Nieuwe Markt mikken we op de jongeren en de ouderen met optredens van dj’s X-tof, Ward en Wout, een aperitiefconcert van KDF Bavikhove en optredens van Gio Kemper & Band, Pussy Willow, Mathias Vergels & Het Goede Voorbeeld en als apotheose Mama’s Jasje met liveband.”