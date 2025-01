Spinrag presenteert internationaal talent en lokale toppers: “Kortrijk blinkt uit in cultuur voor jong publiek”

Van 1 tot 7 maart strijkt het kinderkunstenfestival Spinrag opnieuw neer in Kortrijk. Dit jaar verwelkomt Spinrag een indrukwekkend scala aan artiesten en gezelschappen van over heel Europa, maar ook opkomende lokale talenten krijgen een podium. Het festival belooft een broeinest van creativiteit te worden, waar kinderen en hun families niet alleen kunnen genieten van voorstellingen, maar ook actief aan de slag kunnen gaan met kunst.

“Spinrag is al sinds jaar en dag Vlaanderens grootste en belangrijkste kinderkunstenfestival”, is cultuurschepen Felix De Clerck (TBSK) fier. “Vorig jaar mochten we maar liefst 12.000 bezoekers verwelkomen en ook dit jaar streven we ernaar om nog meer families te inspireren met een divers en kwalitatief aanbod. Met Spinrag blijven we Kortrijk op de kaart zetten als absolute uitblinker in cultuur voor jong publiek.”

Internationaal topaanbod

Spinrag haalt opnieuw een straf podiumaanbod voor een jong publiek naar Kortrijk, met gezelschappen die voor het eerst in België te zien zijn. Zo brengt Compagnie Zahrbat (FR) met ‘Almataha’ een unieke mix van hiphop, objecttheater en poppenspel, in een Belgische première. Hopeful Monster (UK) brengt de wondere wereld van fauna en flora tot leven, enkel met hun handen en enkele simpele attributen, in een visueel verbluffende show.

Cie Philippe Saire (CH) komt naar Kortrijk met ‘Bachibouzouk’, een fascinerende voorstelling over vriendschap door een van Zwitserlands meest betoverende choreografen. Cie Sylvain Huc (FR) zet met ‘Le petit chaperon rouge’ een gedurfde dansvoorstelling neer, die emoties op een eigenzinnige manier onderzoekt. Emilie Weisse Circustheater (NL) brengt met ‘Be Kind’ een intieme voorstelling speciaal voor baby’s en hun ouders, waar kleur, muziek en beweging centraal staan in een woordloze, zintuiglijke ervaring.

Jonge makers zetten hun stempel

Spinrag is niet alleen een platform voor gevestigde waarden, maar ook voor jonge talenten. Gina Beuk, onder de vleugels van Bronks, creëert met ‘Oh Deer’ een beeldende muzikale voorstelling over hoe we omgaan met verandering in woelige tijden.

Het theaterduo Koning Kip zet met hun absurde afstudeervoorstelling een wereld neer waarin macht een eigen leven gaat leiden. Daarnaast stelt Tinneke Van Ransbeeck, geselecteerd voor het talentontwikkelingstraject ‘Eigen Kweek’, haar audiotheater ‘PerDju’ voor, dat inspeelt op verlieservaringen.

Een avontuurlijk filmprogramma

Kunstencentrum BUDA en Jeugdfilmfestival Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een gevarieerd filmprogramma. Van kleine avonturiers tot stoere tieners, iedereen vindt zijn gading in dit veelzijdige aanbod.

Hoogtepunten zijn onder meer het filmconcert ‘De berin en de vogel’ met live pianomuziek, en de legendarische Studio Ghibli-films ‘Kiki’s vliegende koeriersdienst’ en ‘De Geheime Wereld van Arrietty’. Voor de allerkleinsten is er een selectie aan korte films zoals ‘Muzikale mini’s (1,5+)’, ‘Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik (2+)’, ‘Helpende Handen (3+)’ en ‘Het Molletje (3+)’.

Meer dan enkel kijken

Spinrag draait niet alleen om passief genieten. Het festival moedigt kinderen aan om zelf creatief aan de slag te gaan. Zo kunnen bezoekers deelnemen aan het interactieve spel ‘Ruilkracht’, een unieke samenwerking van Griet Dobbelaere en Michiel Soete, dat inzet op talent en samenwerking. Maison mille feuille, een open atelier, nodigt kinderen en hun ouders uit om met papier te experimenteren en hun eigen kunstwerken te creëren. Elke dag wordt het festival afgesloten met een performance in ‘t Nest, waar een andere artiest het jonge publiek verrast met een gratis optreden.