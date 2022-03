SK Roeselare-Daisel organiseert de Zevende Nacht van de Sterren: “Dit is ons eigen schlagerfestival”

Om de kas te spijzen, pakt de lokale eersteprovincialer SK Roeselare-Daisel op 30 april uit met een eigen schlagerfestival: De Nacht van de Sterren. De club breit daarmee een vervolg aan de succesformule die door het toenmalige VK Dadizele net geen negen jaar geleden boven de doopvont werd gehouden.

“Onze eerste editie van de Nacht van de Sterren vond plaats in 2013”, zegt SKRD-voorzitter Bart Allossery, die er als de oud-preses van VK Dadizele ook zelf al van bij het prille begin bij is. “Het idee erachter was toen dat we als club graag wat wilden afwijken van de bekende manieren om fondsen te werven. En omdat we in het bestuur toen veel mensen hadden die het schlagergenre wel genegen waren, kwam van het één al snel het ander. In die zes jaar passeerden vrijwel alle grote namen de revue. Van de vaste publiekstrekkers zoals een Christoff en een Willy Sommers, tot een Sam Gooris en een André Hazes jr., of zelfs een Luv’ en een Dennie Christians: twee acts die de wat jongere mensen onder ons misschien al niet eens meer zo goed zullen kennen.”

“Door de corona-uitbraak konden we de vorige twee jaar helaas niet anders dan onze sterrenparade tijdelijk on hold zetten. Ook dit jaar was het door de vele beperkingen lang bang afwachten of we onze zevende editie nu wel zouden kunnen laten doorgaan. Maar van het artiestenbureau waar we mee samenwerken kregen we een paar weken geleden gelukkig groen licht, waardoor er ons – laat ons hout vasthouden – voorlopig dus niets meer in de weg staat om er over een kleine tien weken eindelijk nog eens een serieus feestje van te maken.”

We wilden graag wat afwijken van de bekende manieren om fondsen te werven

“De grootste verandering in vergelijking met onze vorige zes Nachten, is dat we na onze fusie met de jeugdwerking van KSV Roeselare niet langer in CC De Bunder, maar in het Roeselare Fabriekspand zullen vieren. Ook nieuw is dat we de avond voor het eerst zullen afsluiten met een bekende naam als dj: Sven Ornelis, bij de meesten bekend van Het Foute Uur op Q-Music. De andere vijf kleppers die van deze editie een knaller moeten maken, zijn Willy Sommers en Christoff, Bart Kaëll, Jettie Pallettie en Get Ready.”

“Wie op 30 april zijn beste polonaisebenen uit de kast wil halen, betaalt 40 euro voor een ticket, of 125 euro voor een vip-arrangement. Vips krijgen er diezelfde avond een uitgebreid walking dinner en gratis drank tot twee uur ’s nachts bovenop.” (SB)

De voorverkoop voor de Zevende Nacht van de Sterren van SK Roeselare-Daisel start op 1 maart. Meer info op www.skrd.be en op de sociale mediakanalen van de club.