Sint-Bernardusfeesten pakken uit met boeiend programma

Na de lightversie van 2021 is Nieuwpoort opnieuw klaar voor spetterende Sint-Bernardusfeesten. De 52e editie van de Sint-Bernardusfeesten heeft een volle en boeiende agenda met voor elk wat wils.

“Deze feesten zijn sinds jaar en dag een echte publieksliefhebber. Wij hebben een programma klaar waarbij we onze tradities in een nieuw jasje steken en voor veel sfeer zorgen”, zegt schepen Ann Gheeraert (CD&V).

Vaste waarde is de drie dagen durende braderie in de Albert I laan en in de Lombardsijdestraat. Een bont gezelschap van mobiele muziek- en straattheaterartiesten fleurt het geheel op. Het zomerterras Boulevard Bernard is de plaats bij uitstek om even te uit te blazen.

Kinderen kunnen zich amuseren in The Mini Gipsy Village op het Leopoldplein met drie woonwagens vol speelplezier. Op de Zeedijk worden volksspelen, een reuze voetbalspel en een speelbox voorzien. Bij Centrum Ysara en nabij het kunstwerk Searching for Utopia verzamelen lokale kunstenaars zich voor een gezellige kunstmarkt.

Muzikale topartiesten

Op het hoofdpodium aan de Zeedijk staan heel wat boeiende muzikale live optredens op het programma. Op vrijdag zijn er The Covrettes, Smashdance en Sandra Kim. Op zaterdag komen Uncle Phil, Laura Tesoro en Viktor Verhulst & Kobe Ilsen langs. Om 22.30 uur volgt een spetterend vuurwerk. Op zondag sluiten de Nieuwpoort Concert Band, Margriet Hermans & Celien en Frans Bauer de Sint-Bernardusfeesten af.

We steken de tradities in een nieuw jasje

Nieuw dit jaar is het IJzersterk Talent Podium op de Zeedijk t.h.v. de Meeuwenlaan/Kinderlaan. Lokale artiesten krijgen hier een platform om hun talent te etaleren.

Op zondag 28 augustus vindt de wandeling plaats met de Sint-Bernardshonden in het Prins Mauritspark. Dit vanaf 11.15 uur aan de Louisweg bij de hondenweide, gevolgd door de traditionele zegening aan Centrum om 12.30 uur.

Record visbakken

Tot slot waagt Promovis vzw zich opnieuw aan een recordpoging. Ze willen 1.000 vissen bakken en verkopen ten voordele van de MUG Heli van West-Vlaanderen. De recordpoging vindt plaats op zaterdag 27 augustus van 10 tot 18 uur in de Albert I laan, voor de Dienst Toerisme. (PG)

Het volledige programma lees je op www.visit-nieuwpoort.be/beleef/sint-bernardusfeesten