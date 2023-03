Selah Sue, Daan en Lucky Chops komen naar Festival Dranouter

Op de affiche van Festival Dranouter vind je altijd een mix van (inter)nationale headliners en onbekende parels. Voor de editie van 4, 5 en 6 augustus zijn o.a. Bazart, Merol en Warhaus al bevestigd – nu komen daar niemand minder dan Selah Sue, Daan en Lucky Chops bij. En ook dit jaar presenteert Dranouter weer de beste Vlaamse folk en nieuwe opkomende bands: Naragonia Quartet, Snaarmaarwaar, Vincent Coomans, Broes, Laïs, Loogaroo Quartet, Omar Dahl en Ão.

Met Daan en Selah Sue voegt Festival Dranouter twee Belgische toppers toe aan z’n line-up. Jongste singles ‘Free Fall’, ‘Hurray’ en ‘Pills’ kondigen haar nieuwe album ‘Persona’ (2022) aan, een uitdagend meesterwerk waarop Selah Sue elk nummer schrijft vanuit het standpunt van één van haar verschillende persoonlijkheden.

Naast frisse pompende upbeat songs van nieuwe plaat ‘The Ride’ kan Daan een volledig optreden vullen met hun klassiekers: Swedish Designer Drugs, Victory, Housewife, Exes, Icon, The Player… Ook de internetsensatie Lucky Chops zal hun funky eigen nummers en brass band covers loslaten op de festivalweide.

Showcasefestival

Nieuw dit jaar is dat Festival Dranouter zichzelf ook ontwikkelt tot showcasefestival. De organisatie nodigt een ruime selectie van zowel Vlaamse als UK zaal- en festivalprogrammatoren uit, om een aantal folkbands en nieuw talent in het programma te ontdekken. Met in het bijzonder Vlaamse rootsbands en jong talent die vandaag aan de line-up worden toegevoegd: Naragonia Quartet, Snaarmaarwaar, Vincent Coomans, Broes, Laïs, Loogaroo Quartet, Omar Dahl en Ão.

Eerder werden ook al de folkbands uit de UK aangekondigd.