Saartje Vandendriessche neemt je mee op paasluistertocht door Poperinge

Presentatrice en sportliefhebber Saartje Vandendriessche en KWB Poperinge nemen jong en oud mee op paasavontuur. Samen met familie of vrienden doe je een QR-luistertocht, met de stem van Saartje Vandendriessche boordevol met opdrachten en vragen.

De luisterwandeling in paasthema is een leuke uitstap voor jong en oud. “Naast de verhalen zijn er tijdens de wandeling ook verschillende vragen en opdrachten. Zo is er een leuke afwisseling tussen wandelen, luisteren en spelen. Ideaal voor kinderen!”, vertelt Luc Devos van KWB Poperinge (Kristelijke Werknemersbeweging).

“Als deelnemer kan je, aan de hand van QR-codes op de borden langs de route, twee verschillende verhalen beluisteren. Voor beide is actrice, presentatrice en sportliefhebber Saartje Vandendriessche verteller. Het ludieke paasavontuur voor de jongsten (-8-jarigen) is er eentje voor echte lekkerbekken onder ons. De +8-jarigen kunnen op pad om een mysterie te ontrafelen. An Neven, auteur van verhalen voor (jong)volwassenen, schreef de kinderverhalen speciaal voor KWB.”

Ideale gezinsuitstap

Sinds het najaar van 2020 organiseert KWB regelmatig luisterwandelingen, waar duizenden gezinnen plezier aan beleven. “Met deze laagdrempelige activiteiten laten we mensen op een simpele en leuke manier samen iets beleven, én doen wij onze buurt opnieuw bruisen”, klinkt het.

“Verbinding blijft de essentie voor kwb. Het is belangrijk dat we verbonden blijven met elkaar. Of het nu een wandeling, workshop, kookles of gezinsnamiddag is: zolang we samen beleven is alles goed!” De paastocht van kwb Poperinge loopt gedurende de paasvakantie van 2 april tot 16 april. Je start aan het Poperingse Stadhuis op de Grote Markt.

