Pre-party metalfestival Alcatraz in Kortrijk na amper een dag al uitverkocht

Exclusief voor de Graveyard camping bezoekers, de glampers en de campers zal er een pre-party plaatsvinden op donderdag 11 augustus. Ook 2.500 muziekliefhebbers uit de buurt zijn welkom en konden hiervoor gratis tickets verkrijgen.

In minder dan 24 uur tijd was het evenement uitverkocht. “Nabijgelegen buurtbewoners kregen eerder al een uitnodiging zodat ze er zeker bij konden zijn”, weet persverantwoordelijke Bernard De Riemacker.

De avond zal gevuld worden vol met zware muziek waaronder Rage Against the Machine door Bulls on Parade, Iron Maiden door The Irons Maidens, AC/DC door AC/DC UK, Beuk, Fat Bastard.

Dankbaar

“We zijn de inwoners van Kortrijk en Zwevegem heel dankbaar voor hun enthousiasme en deelname aan Alcatraz 2022”, aldus Bernard.

De pre-party is er gekomen door de vele vraag van omwonenden om toch iets te doen de dag voor het evenement. Met de pre-party komt de organisatie hieraan tegemoet. Het festival zelf vindt plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 augustus op sportcampus Lange Munte op Hoog Kortrijk.

(TV)