Parsidance zit met 4.000 verkochte tickets aan maximumcapaciteit, maar een andere locatie is geen optie

Zowat 4.000 festivalgangers mag Parsidance komende zaterdag 15 april ontvangen op de terreinen van Scouts Parsifal in de Koestraat. Een maximum want uitbreiden is niet meer mogelijk op de huidige site. “Maar veranderen van locatie zullen we sowieso nooit doen. Het is en blijft een festival van de Rumbeekse scouts”, horen we van Tim De Bree.

Parsidance is begonnen als een kleinschalig festivalletje in de paasvakantie om extra fondsen te werven voor de werking van Scouts Parsifal. Ondertussen is het evenement aan de negende editie toe en uitgegroeid tot een vaste waarde voor festivalbezoekers uit de ruime omgeving. Het bordje uitverkocht mochten ze al meermaals bovenhalen, dit jaar al in januari, maanden voor het effectieve festival. “En de vraag om tickets blijft groot”, horen we van Tim De Bree, hij kwam met het idee voor het festival en is nu nog altijd een van de bezielers.

Maximum bereikt

“We konden met gemak het dubbele van het aantal beschikbare kaartjes verkopen. In vergelijking met vorig jaar is het kleinste podium verdwenen en werd het terrein iets groter gemaakt, waardoor we tot 4.000 man kunnen ontvangen. Maar dat is echt het maximum, meer bezoekers in de toekomst is onmogelijk. Ik hoor geruchten als zouden we naar een andere locatie verhuizen, maar daar is niets van aan. We zijn hier ooit gestart en zullen hier ook blijven.”

“We leggen de lat elk jaar een beetje hoger”

“We blijven een Scoutsfestival, maar wel eentje op hoog niveau. Het terrein ligt er op en top bij en we proberen een en ander te overdekken, zodat zelfs regenweer geen ramp hoeft te zijn. Met de Mainstage, Bunker en Dixieland hebben we drie podia. Dit jaar werken we bij het hoofdpodium rond het thema circus, waarbij we de nodige animatie en acts voorzien. Bij Dixieland is het thema Chinatown. De Bunker blijft de plaats bij uitstek voor techno.”

Beleving

“Het doel van Parsidance blijft fondsen werven voor de scoutswerking, maar ook om meer beleving in Roeselare te brengen. We vinden dat er veel te weinig te doen is voor de jeugd. Misschien is dat ook een van de redenen waarom de jongeren massaal naar ons dancefestival komen. We hopen dat we andere organisatoren kunnen inspireren om ook een kwalitatief evenement te organiseren.”

Het festival begint om 13 uur en de muziek stopt onverbiddelijk om 1 uur. “Met de bedoeling dat het festivalterrein tegen 1.30 uur ontruimd is om de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk te houden”, gaat Tim verder. “Aan Den Hazelt is er een grote fietsparking voorzien. De Pastoor Slossestraat is verkeersvrij, net als een deel van de Koestraat. De kiss en ride bevindt zich aan de KBC in de Oekensestraat.”