Opnieuw fun op en naast de IJzer: 16 dagen durend feest gaat zaterdag van start

Op zaterdag 16 juli wordt voor de derde keer het officiële startschot gegeven voor IJzerfun. De IJzervallei in Roesbrugge wordt opnieuw omgetoverd tot een feest voor groot en klein. Het Poperingse stadsbestuur van Poperinge wijdt het 16 dagen durende feest om 14 uur in. Vanaf 11.30 uur is iedereen al welkom.

Na twee succesvolle edities staat het team van IJzerfun klaar om er opnieuw een geslaagde zomer van te maken. IJzerfun is een gratis festival dat georganiseerd wordt door het lokale feestcomité in samenwerking met de stad Poperinge en vindt plaats tussen zaterdag 16 en zondag 31 juli. “IJzerfun ontstond zo’n drie jaar geleden als een feest, op en naast de IJzer, met verschillende food- en dranktrucks. Het unieke concept van een zomerbar op en naast het water heeft al voor duizenden bezoekers gezorgd, maar we willen elk jaar blijven vernieuwen. Doordat we op de hulp van stad Poperinge kunnen rekenen, kunnen we ook dit jaar verschillende vormen van animatie aanbieden”, zegt Achim Maes, voorzitter van feestcomité Roesbrugge.

Tussen 13 en 18 uur kan je – zoals tijdens de vorige edities – een kajak, sup, roeibootje of kano huren om de IJzer te verkennen. Reserveren is niet nodig. Er wordt ook gedacht aan de kleine speelvogels.

Veel animatie

”We vinden het belangrijk dat we alle leeftijdscategorieën aanspreken. Naast ons gebruikelijke aanbod van springkastelen, bellenblazen en een muziekmuur, zal er dit jaar heel wat nieuw spelmateriaal en een gigantische zandbak aanwezig zijn. Voor de volwassenen zullen er ook voldoende uitdagingen te vinden zijn. Naast het vaste aanbod animatie, worden er nog thema-avonden, kindergrime, live muziek en vele andere activiteiten voorzien. Volg zeker onze sociale media om op de hoogte te blijven”, zegt voorzitter Achim. Ontspannen met een hapje en een drankje kan tussen 11.30 uur en 20 uur. In het weekend tot 22 uur. Ijzerfun vindt plaats op de Ijzerweide bij de pagode/de bom langs de Bergenstraat 2 in Roesbrugge.

Gratis kajakken

Tochtje maken met de kajak op de IJzer? Ruil tot woensdag 27 juli 25 poppunten in bij de deelnemende handelaars aan de Pop.Pas. Zo maak je kans op een gratis kajaktocht op de IJzer tijdens IJzerfun! Er worden twee winnaars getrokken tijdens het weekend van 23 en 24 juli en tijdens het weekend van 30 en 31 juli.