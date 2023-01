Oostends carnaval herleeft met twee kandidaat-prinsen en een prinses

Marco Daelman (20) is mechanicus van beroep. Hij is de zoon van Jimmy Daelman, ex-prins van Groot-Oostende 2013.

“Datzelfde jaar was ik jeugdprins van Groot-Oostende en in 2019 werd ik verkozen tot jeugdprins van West-Vlaanderen. Het leek me een leuk idee om, tien jaar later, ook de titel van Prins Carnaval Groot-Oostende te veroveren. Eerst was ik alleen, maar nu Kjetil, kandidaat Schelpe, ook zijn kandidatuur heeft ingediend, zal er gewerkt moeten worden. Ik zal zelf ‘uit mijn schelpe’ moeten komen om campagne te voeren.”

“We hebben beiden carnavalservaring zat als jeugdprins en het is ons doel om een bom in de Oostendse carnavalswereld te gooien. We willen met de jonge carnavalisten terug ambiance creëren na jaren miserie. Oostende had vroeger naam en faam in het carnaval maar de voorbije jaren was het, mede door corona, kommer en kwel. Wij willen weer feesten, als de beesten! Ik ga mijn best doen om campagne te voeren en Prins Carnaval te worden. Voor mij is het bijzonderste dat carnaval in Oostende weer wordt zoals vroeger, vol leute en plezier!”