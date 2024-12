Ook Baekelandt Corrida en Wintersneukeltocht op komst in Lendelede: “Skalulfeesten in winters jasje”

Het Comité Lendlee Koerse en het comité van de Skalulfeesten pakt op zaterdag 14 december uit met de achtste ‘Baekelandt Corrida’ én de eerste ‘Skalulfeesten Wintereditie’ op en rond het Dorpsplein. “Atleten of atleten in spe kunnen meedoen aan de Kids-run, de 4 en de 8 km, er worden diverse kerstkraampjes voorzien en er zijn optredens van ambiancemaker Sam Gooris en de Izegemse band Basscats XL”, zegt Remi Spillebeen.

Voor de allereerste keer slaan de comités ‘Lendlee Koerse’ en Skalulfeesten de handen in elkaar om de Baekelandt Corrida en de animatie er rond samen te organiseren. “De Skalulfeesten krijgen nu als het ware een extra editie erbij in de kerstsfeer en in combinatie met de sportieve corrida”, zegt Remi Spillebeen.

Tent

Op het Burgemeester R. Vandemaeleplein zal een tent van ongeveer 20 meter lang staan. “We zorgen die avond voor drank- en eetstanden waarbij al zeker een burgerkraam. We zijn nog volop bezig aan het uitzoeken welke andere standen met welke producten er nog bij kunnen komen. We zorgen in elk geval voor een beetje variatie. De deelnemers aan de Baekelandt Corrida zullen vooraf hun rugnummer moeten afhalen in onze tent. Na afloop en prijsuitreiking is er een optreden van ‘feestbeest’ Sam Gooris die ongetwijfeld het publiek op het Vandemaeleplein zal doen zingen en dansen. De man van Kelly Pfaff voelt zich op elk podium eender waar 100 procent in zijn sas. Iedereen ken zijn hits ‘Basketsloefkes’, ‘Marijke’ en ‘Laat het gras maar groeien’. Zijn nieuwste singles ‘Arrividerci’ en ‘Dansen’ doen het bijzonder goed.”

“Feestbeest Sam Gooris zal publiek doen zingen en dansen”

Behalve Sam Gooris konden de Skalullers ook de Izegemse coverband ‘Basscats XL’ voor die avond vastleggen. Een coverband die rock- en popnummers brengt waar je onmogelijk stil kan blijven bij staan of zitten. Ze deden al jaren ervaring op bij optredens over heel Vlaanderen. The Basscats XL (The Basscats met extra blazers) spelen nummers van Admiral Freebee, Avicii, Arcade Fire, Golden Earring, ZZ Top, TC Matic…

‘Karakals’ brengt een dj-set. Chloë, zo heet de vrouwelijke dj, maakte al naam bij MNM en op Sunset Festival en Sunrise Festival. Skalul-waardig dus.

Corrida

De ‘Baeckelandt Corrida’ bestaat uit drie loopwedstrijden met start en aankomst op het Dorpsplein. Iedereen kan er aan meedoen. Om 18.45 uur start de Kids-run over een afstand van 600 meter. Leerlingen van het kleuteronderwijs en de lagere school kunnen er gratis aan deelnemen. Om 19 uur gaat de ‘kleine corrida’ van start over 4 kilometer of 1 ronde in het centrum van Lendelede. Om 19.30 uur is het dan de beurt aan de ‘grote corrida’ over 8 kilometer of 2 ronden. Deelnemen aan de 4 en 8 km kost 3 euro (leerlingen van de Middenschool doen gratis mee) en inschrijven kan via de Facebookapgina ‘Baekelandt -corrida’ of via de website van Lendelede.

Tijdens en na de Baekelandt-corrida is het parcours van 18 tot 21 uur voor alle verkeer afgesloten.

Wintersneukeltocht

Op zondag 15 december organiseert de sportraad in samenwerking met de sportdienst en vrijetijdsorganisatie Pasar opnieuw een Wintersneukeltocht. De wandelaars starten om 16 uur aan Den Tap in de Pastoor De Beirstraat 1 in Lendelede. Het wordt ongetwijfeld een sfeervolle wandeling van 5 km. De organisatoren vragen de deelnemers een zaklantaarn mee te brengen om zo te zorgen voor extra sfeer als het donker wordt.

Ook buggy’s kunnen mee op de wandeling. Langs het parcours zijn er bevoorradingen en standjes met ‘smakelijke verrassingen’. Na de wandeling is er in Den Tap een gezellig samenzijn met kinderanimatie.

Wie die zondag er bij wil zijn, kan ter plaatse inschrijven vanaf 15 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 4 euro, jongeren en volwassenen 6 euro.