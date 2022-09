Ontdek ‘Oostvleteren op z’n Zondags’ tijdens dorpsfeest

De verborgen parels van Oostvleteren kan je op zondag 25 september van 13 tot 18 uur ontdekken tijdens ‘Oostvleteren op z’n Zondags’. Wandelen, fietsen of varen? Het kan allemaal.

“De mooiste plekjes gaan we tijdens een groot landschapsfeest letterlijk inkaderen. Het landschapsfeest is helemaal gratis, inschrijven is niet nodig”, klinkt het bij de gemeente Vleteren. Er is een wandeling van 2 of 7 kilometer vol doe-activiteiten. “Ideaal voor gezinnen met kinderen of avonturiers. Wie waagt zich aan het Hollandse fierljeppen? Vaar met de kano en doe mee aan de talrijke workshops. Zo leer je vissen en schieten of maak je iets creatiefs. Schep in de poel en ontdek het onderwaterleven. En doe een babbeltje met de molenaar onderweg.”

Muziek op het plein

Op de fiets kan je gedurende 10 kilometer het landschap van Oostvleteren verkennen. “Onderweg kun je deelnemen aan de quiz. Er zijn leuke prijzen te winnen. De fietstocht is vrij te starten, maar kan ook met een gids om 14 en 15 uur. Geniet op het einde van je tocht van sfeermuziek op het dorpsplein met een lekkere hap en een dorstlesser erbij. Je kunt je op het dorpsplein ook wagen aan een gocartrace rond de kerk.”

Oostvleteren op z’n Zondags is een organisatie van het Regionaal Landschap Westhoek en gemeente Vleteren in samenwerking met tal van verenigingen uit Vleteren. Meer info via toerisme@

vleteren.be of 057 40 93 23. (LBR)