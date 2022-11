Onbekende soldaat werd 100 jaar geleden aangeduid

Honderd jaar geleden, op 10 november, vond de aanduiding van de Onbekende Soldaat plaats. De rol van Brugge in dit gebeuren en van de blinde oorlogsinvalide Reinold Haesbrouck wordt weergeven in twee kleine tentoonstellingen in het stadhuis en het Stadsarchief.

Op 10 november is het honderd jaar geleden dat in Brugge vijf kisten met de stoffelijke overschotten van onbekende gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog werden samengebracht. “Een blinde veteraan, Reinold Haesebrouck, kreeg de eer om de kist aan te duiden die in Brussel bij de Congreskolom werd gezet. Zo kreeg ons land haar nationaal monument van de Onbekende Soldaat, symbool voor alle militaire slachtoffers van de Grote Oorlog”, vertelt kolonel Christophe Onraet van het War Heritage Institute. Reinold ‘Raymond’ Haesebrouck zag het levenslicht op 5 oktober 1982 in Sint-Michiels, als oudste in een gezin met acht kinderen. Hij ging op jonge leeftijd aan de slag in de Brugeoise. Tijdens WO I maakte hij deel uit van het derde regiment lansiers en belandde hij in de loopgraven aan de IJzer in Diksmuide. Op 24 oktober 1917 kreeg hij een lading granaatscherven in het aangezicht, toen hij een gewonde makker wou helpen. Daarbij verloor hij een oog, nadien werd hij door een ontsteking ook blind op het andere oog. Hij overleed op 30 augustus 1951.

‘Gathering of the Soil’

En een eeuw later? Wat gebeurt er dan? “Tussen 7 en 9 november zal er aarde ingezameld worden in vijf urnen op Belgische militaire begraafplaatsen in de buurt van die slagvelden: Lier, Maldegem, Luik, Namen en Diksmuide”, vervolgt kolonel Christophe Onraet. “De urnen worden op 9 november in een militaire jeep naar Brugge overgebracht, die om 15 uur op het stadhuis arriveert. Leerlingen van drie Brugse scholen (Atheneum, Academie en OLVA De Meersen) nemen deel aan de evenementen. Op 10 november om 11 uur is er de ceremonie Gathering of the Soil op de militaire begraafplaats in Assebroek. Daar wordt opnieuw de Onbekende Soldaat aangeduid en een paneel ingehuldigd. Die urne wordt op 11 november bij de Congreskolom in Brussel geplaatst, de as van de vier andere urnen wordt door leerlingen uitgestrooid op het kerkhof in Assebroek. Diezelfde dag is er hulde aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. De expowanden in het stadhuis en stadsarchief zijn tot 8 januari te bezichtigen. (SVK)