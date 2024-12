Nostalgische Chiroavond lokt veel volk in Passendale

In een organisatie van Jelle Ledoux, Fien Uyttenhove, Wim Cardoen, Nathalie Beyls, Pieter Viaene, Annelies Hermans, Mathijs Carlu, Hanne Carlu, Sara Warmoes, David Knockaert, Gilles Lauwers, Stijn Wylin, Angelique Hessel, Marie Debucqouy en Melanie Verstraete werd een Nostalgische Chiroavond gehouden in pc De Craeye. Een tijdspanne van 1966 tot 2024 werd overbrugd door de aanwezigheid van heel wat oud-leiders en -leidsters. Ook de oprichters van Chiro Kiekeboe in 1966, Marc Ledoux en Willy Roets, waren erbij en genoten met volle teugen wetende dat hun eerste stap zoveel jaren geleden nog altijd een goede beslissing was. (foto ZB)

Foto en os ZB