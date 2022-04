Nitro Productions viert 25ste verjaardag met evenement op Markt van Tielt: “We evolueren mee met onze tijd”

25 jaar geleden startte autoliefhebber Stefaan Deruyck Nitro Productions op. Op zaterdag 30 april wordt het jubileum gevierd op de Markt van Tielt, met minstens 250 wagens om te bezichtigen.

Vijfentwintig jaar geleden startte de toen 18-jarige Stefaan Deruyck, nu 43, Nitro Productions op, met de bedoeling om een echt auto-event op poten te zetten. Intussen is het bedrijfje uitgegroeid van een hobby tot een echt bedrijf dat evenementen creëert, hoofdzakelijk in West-Vlaanderen.

Retroplein

“We zijn indertijd begonnen met oldtimers, maar intussen organiseren we ook al evenementen met en voor hedendaagse wagens en intussen zelfs elektrische wagens. We evolueren dus mee met onze tijd”, legt Stefaan uit. “Elk jaar zorgen we voor een tiental evenementen of engageren we ons voor een event voor het goede doel. En op zaterdag 30 april staat er een jubileumeditie van Nitro Productions gepland op de Markt in Tielt.”

Die dag worden er 250 tot 300 wagens verwacht op de Markt van Tielt en dat in verschillende categorieën. “Aan het event is een wedstrijd gekoppeld, er zijn maar liefst 53 prijzen te winnen”, geeft Stefaan mee. “We willen er een echte topdag van maken en zijn dan ook ontzettend blij dat we hiervoor op de Markt terechtkunnen, de plek waar het uiteindelijk allemaal gestart is.”

Op het marktplein zelf wordt een zitruimte gecreëerd om de wagens te bezichtigen en ook het Alexianenplein nemen ze mee in hun festiviteiten. “We willen er hoofdzakelijk een echt retroplein van maken, met wagens ouder dan 30 jaar, maar de toeschouwers zullen ook een paar heel bijzondere auto’s te zien krijgen. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen onder de Halletoren. We gaan van start omstreeks 18 uur, de prijsuitreiking volgt om 23.30 uur.”

Dromen

Intussen blijft Stefaan dromen. “Zo wil ik heel graag op zondag eens een meeting in Tielt op poten zetten. In elk geval tekenen we op 15 augustus present tijdens Tielt Zomert, waar we zowel de markt als de Europahal zullen inpalmen voor een binnen- en buitenevent.”

“Mijn ultieme droom evenwel is een evenement op het vliegveld van Ursel of de luchtmachtbasis van Koksijde. Dromen mag, want intussen komen er generaties bij die onze events bezoeken. We hebben deelnemers van 18 jaar, maar ook een echte oldskool groep. De oudste deelnemer is een Waalse man van 83 jaar. Zolang ik er zelf plezier in blijf hebben en het blijft aanvoelen als een hobby, gaan we nog even door.”

