Menen maakt zich op voor 35ste editie Open Monumentendag en steekt daarbij ook de grens over met een wandeling

Komende zondag openen doorheen Vlaanderen opnieuw heel wat gebouwen de deuren tijdens de 35ste Open Monumentendag. Ook Menen zet tijdens die ene dag haar erfgoed in de kijker. Nieuw dit jaar is de samenwerking met het Franse Halluin, waarbij De Barakken een centrale rol zullen spelen.

Tijdens deze editie van Open Monumentendag draait alles rond het thema ‘immaterieel erfgoed’ en kunnen bezoekers in Menen vijf verschillende locaties bezoeken. “Verhalen en tradities ontdekken, de geschiedenis achter de monumenten die we moeten koesteren”, licht schepen van Cultuur Griet Vanryckegem het evenement toe.

“Verhalen die zijn mee blijven evolueren met de tijd, maar waar we soms de oorsprong van uit het oog zijn verloren. Dit jaar leggen we de nadruk op de volkse wijk De Barakken, die een naadloze grens met Frankrijk vormt. Mensen kunnen er de gerestaureerde hoeve Haute Cense bezoeken. Na meer dan 40 jaar verloedering werd de site volledig gerenoveerd en wordt het ingeschakeld als een buurtcentrum. Ook de toren van de Sint-Jozefskerk opent de deuren en levert meteen ook een kuitenbijter van formaat. Wie het wil, kan tot in de nok van de toren klimmen om zo te genieten van een ongeëvenaard zicht op Menen en de ruime omgeving.”

‘Wandelingen zonder grenzen’

Met De Barakken als centrale spil tijdens deze editie van de Open Monumentendag, werd ook Franse buurgemeente Halluin bij het verhaal betrokken. “Er worden drie ‘wandelingen zonder grenzen’ georganiseerd en dit onder begeleiding van een gids. Deze zal de wandelaars door de geschiedenis van de Barakken loodsen, terwijl de grens wordt overgestoken. Eén van die wandelingen wordt op 17 december georganiseerd en dit met een Franstalige gids. Op die dag wordt in Frankrijk immers ‘Les journées du patrimoine’ georganiseerd, waardoor mensen van over de grens ook Menen kunnen ontdekken.”

Een laatste activiteit kan nu reeds worden bewonderd. Verschillende geschiedkundigen doken in de archieven van de stad en zochten er naar foto’s van De Barakken. Deze werden op verschillende plaatsen in de wijk opgehangen om zo het verschil met vandaag in beeld te brengen.