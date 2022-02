Lichtervelde krijgt na vier jaar opnieuw Folklorefeesten, maar geen Miss- en Prinsverkiezing

Met twee jaar vertraging vieren de Lichterveldse Folklorefeesten hun jubileum: de 25ste editie vindt plaats in het eerste weekend van september. Al zal dat zonder verkiezing van Miss en Prins Folklore zijn. “Het was heel moeilijk geworden om kandidaten te vinden”, klinkt het.

De Folklorefeesten van 2020 moesten extra feestelijk worden, want het evenement was toen aan zijn 25ste editie toe. Helaas: een pandemie strooide roet in het eten, waarop het tweejaarlijkse feest meteen verschoven werd naar 2022.

Muziekfestival

Nu we stilaan richting code geel op de coronabarometer evolueren en we het ergste achter de rug lijken te hebben, kan ook het Lichterveldse Folklorecomité weer vooruit kijken. Het kondigt dan ook een nieuwe editie aan in het eerste weekend van september. Thema wordt Lichtervelde klinkt.

“Omdat we klinken op onze feesteditie, maar ook omdat er muziek zal klinken”, aldus Christa Levecque. “We maken er een echt muziekfestival van, zoals gebruikelijk was begin twintigste eeuw. De muziekgezelschappen komen in optocht van het station naar de Marktplaats en verzorgen daar elk op hun beurt een kort optreden. Er zijn ook opnieuw volksspelen, oude ambachten en leuke attracties.”

Geen Miss en Prins

Het Folklorecomité voorziet naar tweejaarlijkse traditie ook opnieuw een stunt, maar wil die nog niet verklappen. Benieuwd of die even indrukwekkend zal zijn als in 2010, toen meer dan 3.000 mensen liefst 1.250 liter picon soldaat maakten.

De Folklorefeesten starten op vrijdag 2 september met optredens en een ‘bal populaire’ met een DJ. Normaal gezien vond dan ook de verkiezing van Miss en Prins Folklore plaats, maar de organisatie besliste om daar mee op te houden. “Het was heel moeilijk geworden om kandidaten te vinden. De jeugd feest liever… En terecht”, klinkt het.

Axelle Vandendriessche en Robin Algoet, winnaars in 2016, zullen dus de geschiedenis ingaan als laatste Miss en Prins Folklore. In 2018 werd de verkiezing ook al afgeblazen toen één van de twee deelnemende duo’s op het laatste moment had afgezegd.