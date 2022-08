Lichtervelde klinkt op 25ste Folklorefeesten met nieuwe recordpoging

Al voor de 25ste maal slingert Lichtervelde terug in de tijd. “De folkorefeesten zijn in eerste instantie een familiefeest”, stelde Jos Goethals in 2004. Dat zal ook dit jaar zo zijn.

Cirque Magique, Van gerst tot bier, Het Gezin van Paemel, De Witte… Het zijn maar enkele van de voorbije thema’s van de tweejaarlijkse folklorefeesten. Maar de 13de editie, in 1996, zal menig intussen al wat ouder Lichterveldenaar nog heugen. Het was de editie dat toenmalig schepen van Openbare Werken Gilbert Huyghe het gezelschap kreeg van actrice Martine Jonckheere.

“Als proloog op de ezelskoers die trouwens door de VTM-diva werd gewonnen reden zij in open oldtimer over de Markt en trotseerden duizenden jaloerse blikken”, werd in dat jaar in deze krant beschreven. Die ezelskoers was de apotheose van het weekend. Twee jaar eerder werd nog een succesrijke wielerkoers met ex-wereldkampioenen georganiseerd. Ditmaal was er een ezelskoers met plaatselijke cafébazen en bekende Vlamingen. Naast Martine Jonckheere tekende toen ook de cast van FC De Kampioenen present. Enkele sfeerbeelden uit de oude doos.

In het jaar 2006 stonden de folklorefeesten in het teken van © Kurt Desplenter Kurt Desplenter