Lauwes Kersthuisje telt 80.000 lichtjes: “Energiecrisis heeft me niet doen twijfelen”

Vanaf 6 december twinkelen ten huize van Johan Henry (68) in de Waterstraat meer dan 80.000 fonkelende kerstlichtjes. “Ondanks de energiecrisis heb ik geen moment overwogen om mijn lichtjes deze kerstperiode niet te laten branden”, zegt de man achter Lauwes Kersthuisje.

Van 6 december tot 6 januari zal Lauwes Kersthuisje baden in het licht van 80.000 kerstlichtjes. Er is ook een winterwandeling van 5 en 10 kilometer op een bepijld parcours. Opwarmen kan achteraf in de winterbar met een jenever, glühwein, koffie of chocomelk. Het lichtspektakel begint elke dag om 17.30 uur en eindigt om 20.30 uur. De kerstman komt op 9 en 10 december langs om snoepgoed uit te delen aan de kinderen. Op kerstavond zelf blijven de lichtjes uit. “Dan moet ik koken voor 18 personen en ik wil het risico niet lopen dat de elektriciteit voortdurend uitvalt”, zegt echtgenote Linda Everaert (69).

Johan Henry, net geen kerstkind want één dag te vroeg geboren, kreeg de kerstmicrobe te pakken door zijn oudste dochter Belinda. “Zij is gek van Kerstmis en versierde altijd uitbundig ons huis. Toen we 13 jaar geleden hier in Lauwe kwamen wonen, ben ik zelf begonnen met het ophangen van kerstversiering. De eerste keer hingen er 9000 lichtjes omhoog, intussen zijn dat er al 80.000. Elk jaar komen er nog een pak bij. Zodra Nieuwjaar voorbij is, trekken we naar de megastore om kerstfiguren aan sterk gereduceerde prijzen te kopen. En van onze vakantie in Luxemburg keren we altijd huiswaarts met een auto halfvol gestouwd met kerstmateriaal.”

Heupoperatie uitgesteld

“De energiecrisis heeft me nooit doen twijfelen om dit jaar geen lichtjes op te hangen”, zegt Johan beslist. “Gelukkig bestaat mijn kerstverlichting voor 98 % uit led-lichtjes. Maar om te besparen moet ik wel het aantal lichturen beperken. Zo zal de kerstverlichting ’s morgen niet meer branden wanneer de kinderen hier voorbijkomen op weg naar school. ’s Avonds gaat het licht twee uur vroeger uit: om 20.30 uur in plaats van 22.30 uur.”

Toch scheelde het geen haar of er fonkelden deze kerst helemaal geen lichtjes in de Waterstraat 100. “Begin december moet ik eigenlijk onder het mes. Maar in samenspraak met de arts mag ik mijn heupoperatie uitstellen tot eind januari. Het blijft dus nog even op de tanden bijten en op tijd een pijnstiller nemen. Maar ik heb het ervoor over. Ik beleef veel te veel plezier aan de glunderende gezichtjes van de kinderen, die zich hier vergapen aan de vele lichtjes. Hun reacties zijn onbetaalbaar, en daarvoor doe ik het”, besluit Johan.

(Carlos Berghman)