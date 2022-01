Labadoux strikt grote namen met Milow, De Mens en Luka Bloom: “Festival vol ontdekking en diversiteit”

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei ben je welkom op het Labadoux Festival langs de Trakelweg. Nu praten we nog over de omikronvariant, maar de organisatie hoopt dat er tegen dan nog weinig sprake is van een virus en dat Labadoux veilig kan plaatsvinde. Op de affiche prijken alvast bekende namen zoals Milow, Fischer-Z, De Mens, Luka Bloom…

Vorig jaar rond dezelfde periode liet Lababoux weten dat de editie 2021 niet zou plaatsvinden. Dit jaar vernamen we dat het Labadoux Festival normaal gezien wél zal doorgaan op de festivalweide langs de Trakelweg. “We hebben twee lastige jaren achter de rug, waarin het niet mogelijk was om een festival te houden in z’n volle glorie. We maakten toch twee keren een kleine editie voor ons publiek en om de eventsector te steunen. Nu hebben we geprobeerd om een volwaardig festival voor te bereiden, ondanks omikron. We houden er rekening mee dat tegen mei nog méér mensen een boosterprik hebben gekregen”, zegt festivalorganisator Carl Windels. ‘We hopen dat er voor mei terug een relatieve rust is ontstaan. Hopelijk is corona dan achter de rug, maar we moeten dat nog altijd met enige voorzichtigheid zeggen.”

Samenhorigheid

“Vorig jaar zaten we in een andere periode”, vervolgt Carl. “De vaccinaties waren nog niet opgestart op het moment dat we een keuze moesten maken over het festival. We zijn daar immers heel lang mee bezig. We zaten ook met contracten van de vorige keer waar we een stuk aan vasthangen. Toen namen we met iedere artiest of management contact op om te vragen welke regeling we konden treffen. Er stond immers nergens contractueel vast wat we moesten doen in tijden van een pandemie. We waren daar niet mee vertrouwd. De sector heeft daar echter heel solidair op gereageerd. Als er één iets is wat corona met zich meebracht, dan is dat wel de grote samenhorigheid tussen festivals, artiesten en managementen. We zaten met hetzelfde probleem. We moesten elkaar het hoofd niet afbijten. Een aantal artiesten zeiden zelfs dat een optreden niet meer nodig was en die komen dus niet af. Het programma werd op een nieuwe manier in elkaar geknutseld, met groepen die al in 2020 werden aangekondigd, maar ook met enkele nieuwe mooie pareltjes.”

Labadoux is een grote living die als een concertzaal aanvoelt

Voor Labadoux is het ongetwijfeld moeilijk om nu buitenlandse groepen te programmeren. “Fischer-Z is toch al een internationale naam. We zien wat de verdere mogelijkheden zijn, want er is al meer internationaal luchtverkeer. Het blijft echter altijd maar rekening houden en schakelen. We houden er voorzichtig rekening mee dat het nu gemakkelijker is om met Belgische groepen te werken, maar er staan ook een aantal groepen uit Duitsland, Frankrijk en Spanje op onze affiche.”

Krijgt Labadoux de medewerkers nog uit hun zetel om zich actief in te zetten? “Er zit samenhorigheid in de vrijwilligersgroep. Maar als er één iets is wat corona met zich meebracht, is hoe belangrijk het sociaal contact wel is. Corona dreef dat weg. We kijken nu naar zoveel mensen via schermen. Vergaderingen gebeuren via schermen, waardoor je dat samenhorigheidsgevoel veel minder hebt. De vrijwilligers vonden meer de weg naar de zetel en de tv. We weten niet wat het zal opleveren naar medewerkers toe, maar we hopen de medewerkers verder te motiveren. Het is belangrijk om aanwezig te blijven”, stipt Carl aan, die benadrukt dat de toegangsprijs maar beperkt stijgt. “De prijzen van de artiesten zijn er niet goedkoper op geworden. Alles is duurder geworden. Check maar je winkelkar als je naar de supermarkt gaat. Voor ons is dat ook zo. Drankprijzen, huurprijzen, de groepen… Wij moeten altijd proberen te goochelen om rond te komen. Onze doelstelling is niet om winst te maken, maar wel van een leuk festival te maken waar muziek en sfeer elkaar vinden. Je moet dat natuurlijk financieel rond krijgen. Dat vraagt veel inspanningen. We zijn heel dankbaar voor de sponsoring en voor de mensen die een ticket aankopen. Met 25.000 euro doe je niets in de festivalwereld.”

Labadoux vindt altijd plaats tijdens het eerste volle weekend van mei. Dit jaar stelt men twee tot zelfs vier bekende namen per avond voor. “Maar Labadoux is niet enkel het festival van de bekende namen. Uniek aan Labadoux is die echte sfeermuziek. De bezoekers leren ook andere groepen kennen die hen bijblijven. Dit jaar wordt het een festival van ontdekking, veel diversiteit, vernieuwing, een festival waarin je gaat cocoonen en kan worden verwend. Dat zijn al onze krachtlijnen. We werken rond kwetsbaarheid, we zijn divers in onze muziek en in ons publiek. We proberen altijd met een nieuwe insteek te streven naar iets dat bruisend is, waarin de mensen iets ontdekken. Het familiaire en kameraadschappelijke ligt heel dichtbij. Labadoux is een grote living die aanvoelt als een concertzaal.”

Affiche

Momenteel kondigde Labadoux al volgende namen aan: Fischer-Z, The O’Reillys and the Paddyhats, Dirty 5, Muyayo Rif, Guy Swinnen Band, Juniper, Milow, Jauna Toujours, The Bonnie Blues, Mooneye, The Krakin’ Kellys, Dries Bongaerts, Stef Kamil Carlens & band, Digresk, Les Invités, De Mens, Dirty Undies, Torgeir Waldemar, Luka Bloom, Bigger en The Tiger Lillies.

Info en tickets: vrijdag (45 euro), zaterdag (53 euro), zondag (20 euro), weekendticket (98 euro). www.labadoux.be.