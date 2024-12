Labadoux schrapt editie van 2025: “We hebben besloten om deze editie uit te stellen”

Volgend jaar komt er geen editie van Labadoux in Ingelmunster. Dat liet de organisatie weten in een officieel statement.

“De voorbije maanden hebben we met het bestuur hard gewerkt aan een vernieuwd concept voor Labadoux waarin we nog meer Labadoux-sfeer willen brengen. Daarbij liepen we tegen extra moeilijkheden, onzekerheden en onduidelijkheden aan die de voorbereiding van een succesvolle editie 2025 in het gedrang brengen”, klinkt het.

“We nemen daarom in 2025 een bewuste pauze om met voldoende tijd, zorg en aandacht verder te werken aan een vernieuwd concept voor een succesvol en plezant Labadoux. Labadoux heeft altijd een unieke plek ingenomen in het hart van muziekliefhebbers. Het festival staat voor sfeer, verbondenheid en kwaliteit. Deze essentie bewaren en waar mogelijk versterken is en blijft de drive van onze ploeg.”