Labadoux in Ingelmunster gaat naar Kasteelpark en prikt nieuwe datum: “De langste dag van het jaar verdient Labadoux!”

In de voorbije maanden zat het bestuur van Labadoux niet stil. Ook al werd de laatste editie in mei 2024 in vele opzichten heel sterk gesmaakt door de aanwezige festivalbezoekers, toch lijkt het na 36 jaar zinvol Labadoux in een nieuw kleedje te steken. Al enkele jaren jongleert Labadoux met diverse ideeën om het festival op een innoverende manier te laten evolueren naar een nog betere versie van wat er tot nu was. Zelf vernamen we al meerdere weken dat er iets op tilt was binnen Labadoux én dat een nieuwe formule ook noodzakelijk was omwille van het financiële plaatje.

“Labadoux gaat al sinds de tweede editie in 1990 door het eerste volle weekend van mei. Al heel wat jaren wordt Labadoux op deze manier ervaren als één van de openers van het festivalseizoen. Doorheen de jaren zijn er festivals bijgekomen en ook weggevallen. Op de festivalkalender staan muziekfestivals veeleer in de zomer geprogrammeerd. Daardoor is er een soort leemte ontstaan tussen wat er begin mei gebeurt en wat er in de zomer staat gepland. Daarnaast moeten we de realiteit onder ogen zien dat het klimaat ons de laatste jaren niet meer goedgezind was. Hoewel het festivalweekend zelf vaak wonderbaarlijk mooi was, verdronken we in de aanloopmaanden bijna letterlijk onder aanhoudende regenbuien”, zegt de organisatie. “Gevolg hiervan was de noodzaak te moeten kiezen voor een duurdere infrastructuur om de nodige kwaliteit te kunnen blijven garanderen voor de festivalbezoekers. In tijden waarin festivals om de oren worden geslingerd met steeds oplopende kosten is dat geen evidentie om dit verder te dragen. “

Juni

“Daarom kiezen we ervoor om Labadoux in 2025 te laten doorgaan op 20, 21 en 22 juni. Niet toevallig valt dit ook samen met de langste dag van het jaar. Want ‘de langste dag van het jaar verdient Labadoux’. Langere dagen en meer zon, da’s de perfecte setting om de Labadoux-sfeer op te snuiven en samen de zomer in gang te trappen”, stipt de organisatie aan. “In 2025 zal het festival neerstrijken op een unieke nieuwe locatie in Ingelmunster. Niets minder dan de Grand Cru-setting van het Kasteel van Ingelmunster vormt de backdrop voor het 37e Labadoux-festival. Deze historische locatie wordt eind juni uitzonderlijk opengezet voor een mooie groep Labadoux-fans die de combi van sfeer en muziek in een uniek decor kunnen smaken. Ondanks alle speculaties kunnen we met veel goesting bevestigen dat Labadoux terug een driedaags festival in Ingelmunster zal zijn.”

Openlucht

“Het mooie historische kader van het kasteel van Ingelmunster willen we zo goed mogelijk in het concept van de volgende festivaleditie verweven. De keuze voor een volledig openluchtfestival kan op deze datum evidenter worden gemaakt. Het zorgt er ook voor dat het decor van het kasteel op een betere manier kan worden versmolten met het festival gebeuren dat er rond zal plaatsvinden. Tijdens ‘Labadoux zomert’ in augustus 2021 werd de volledige openluchtversie (toen gekozen omwille van corona) door alle toeschouwers heel sterk gesmaakt en de jaren die erop volgden kregen we meermaals de vraag dergelijke formule in een niet corona-versie te blijven uitwerken. Hierdoor wordt de festivalbeleving nog sterker en bovendien wordt de geluidskwaliteit nog beter gegarandeerd dan in een gesloten tent. Labadoux wordt op deze manier nog veel meer dan vroeger een festival voor wie muziek echt wil smaken. We blijven zo trouw mogelijk aan het DNA van Labadoux en proberen dit in een vernieuwd jasje aan te bieden.”

Centrum

“Muziek met wortels, te ontdekken pareltjes, een mooie mix van ‘gekend’ en ‘te ontdekken’, een met vakmanschap uitgebalanceerd programma, een sfeer waar iedereen iedereens kameraad is, een plek waar je op meerdere manieren wordt verwend en waar heel veel mag en heel weinig moet, een festival met een zeer sociaal geladen krans, muziek op meerdere locaties, verfrissend en familievriendelijk, … Het zijn maar enkele ingrediënten die we in deze 2.0 versie zeker willen behouden en versterken. We willen heel graag ons trouwe Labadoux-publiek dat van dichtbij of veraf al jaren de weg vindt naar Labadoux extra verwennen met onze ‘Chateau grand cru-versie’. We stellen echter vast dat nog heel wat mensen uit Ingelmunster de weg niet hebben gevonden naar de warme Labadoux-familie. In het midden van het centrum van onze gemeente kan dit hoogtepunt alleen maar zorgen voor een mooie ontmoeting voor de lokale bevolking. Daarom willen we extra inspanningen leveren om het festival nog toegankelijker te maken voor elke bewoner van Ingelmunster. Labadoux laat zich al lang identificeren als een zeer sociaal geëngageerd festival. Deze veelkleurige warme festivalmantel willen we ook zeker meenemen naar het kasteelpark”, besluit de organisatie.