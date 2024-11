Niet iedereen gelukkig met nieuwe locatie én data festival Labadoux

De 37ste editie van Labadoux vindt plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni 2025 in het kasteelpark en niet meer op de vertrouwde site van de festivalweide langs de Trakelweg. Dit groot nieuws kondigde Labadoux aan, maar op sociale media is niet iedereen even gelukkig met de andere locatie én ook niet met de nieuwe data in juni in plaats van begin mei.

We hoorden het al meer dan één keer weerklinken dat Labadoux moest besparen. De prijzen voor groepen, maar ook voor het materiaal stegen na corona enorm en dus bleven ook hun kosten stijgen. We vernamen dat Labadoux in de rode cijfers eindigde na de jongste uitgave in mei, maar bij de organisatoren kregen we geen reactie.

Felle regenbuien

Al sinds de tweede editie in 1990 vond Labadoux tijdens het eerste volle weekend van mei plaats. Dit festival was altijd een van de openers van het festivalseizoen, maar al die jaren werd daar op nationaal vlak zelden met over gesproken. “Op de festivalkalender staan muziekfestivals veeleer in de zomer geprogrammeerd. Daardoor is er een soort leemte ontstaan tussen wat er begin mei gebeurt en wat er in de zomer gepland staat. Hoewel het festivalweekend zelf vaak wonderbaarlijk mooi was, verdronken we in de aanloopmaanden bijna letterlijk onder aanhoudende regenbuien”, zegt de organisatie. “Gevolg hiervan was de noodzaak te moeten kiezen voor een duurdere infrastructuur om de nodige kwaliteit te kunnen blijven garanderen voor de festivalbezoekers. In tijden waarin festivals om de oren worden geslingerd met steeds oplopende kosten, is het geen evidentie om dit verder te dragen.”

Labadoux kiest dus voor een nieuwe datum 20, 21 en 22 juni, dezelfde datum van Graspop, hoewel er wel altijd iets te doen zal zijn. “We hebben dan de langste dag van het jaar en dat verdient Labadoux. Langere dagen en meer zon”, zegt de organisatie.

Driedaags festival

Labadoux verlaat ook de festivalweide en kiest het kasteelpark als nieuwe locatie. “Deze historische locatie wordt eind juni uitzonderlijk opengezet voor een mooie groep Labadoux-fans, die de combi van sfeer en muziek in een uniek decor kunnen smaken. Ondanks de speculaties blijft het wel een driedaags festival. Het mooie historische kader van het kasteel willen we zo goed mogelijk in het concept van de volgende festivaleditie verweven. De keuze voor een volledig openluchtfestival kan op deze datum evidenter worden gemaakt”, benadrukt de organisatie.

Negatieve reacties

Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe data en locatie. “We mogen nog geen namiddag wandelen in het kasteelpark, maar nu mag men er wel drie dagen muziek brengen en kabaal maken”, lazen we op sociale media. Iemand reageerde kort: ‘Niet goed’ en daarmee bedoelde die persoon zowel de verplaatsing van locatie alsook de datum. “Zijn ze vergeten misschien dat op dat moment de examens nog niet voorbij zijn? Aub, mijn kinderen zullen goed kunnen studeren met al dat lawaai in ‘t centrum.” Nog iemand anders schreef: “Ik zal ervoor zorgen dat ik niet thuis ben. Ik heb al genoeg kabaal achter mijn deur met al die feestjes.” En nog eentje: “In een bevolkingsdicht centrum is het logisch dat events van dergelijke omvang niet met groot enthousiasme worden onthaald. Toch niet iedereen Ingelmunster blijkbaar”, schreef er één, verwijzend naar de recente slogan van de gemeenteraadsverkiezingen van de meerderheid.

Info:www.labadoux.be