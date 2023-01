KLJ Torhout serveert opnieuw zijn fuif Nacht van de Thouroutenaere

Op zaterdagavond 28 januari vanaf 21 uur is het weer zover: de fuif Nacht van de Thouroutenaere van KLJ Torhout. Het muziek- en dansevenement heeft plaats in de verwarmde Loods Vansteelant aan de Rondevijverstraat in Lichtervelde, vlakbij de Torhoutse Ruddervoordestraat. Er is een bijkomende tent voorzien, die eveneens verwarmd wordt. De toegangskaarten kosten 7 euro en zijn enkel aan de deur verkrijgbaar. Unlimited zorgt voor de lichtshow en de muziek wordt gedraaid door dj Dreetn en dj Vanathic. Er zal uiteraard Thouroutenaere-bier verkrijgbaar zijn, plus een heel gamma aan alcoholische en niet-alcoholische dranken. Op de foto een KLJ-delegatie bij de vroegtijdige aankondiging van de fuif de voorbije zomer. In putje winter zouden de korte broeken zonder twijfel iets minder aangenaam aanvoelen. (foto JS)