Kerstmagie strijkt weer neerin het Kasteel van Wijnendale in Torhout

Het betoverende spektakel Kerstmagie strijkt weer neer in het Kasteel van Wijnendale. Op diverse dagen in de periode van zaterdag 7 tot en met zaterdag 28 december kunnen jong en oud genieten van een sfeervolle, interactieve theaterwandeling in de genoemde historische burcht. De organisatie is in handen van Historalia.

Met Kerstman op foto

Kerstmagie is de combinatie van enerzijds theater met live acteurs en anderzijds een audiovisuele ontdekkingstocht. De productie richt zich tot het hele gezin. Prachtige lichteffecten, passende muziek, mooie decors en een spannend verhaal bieden de bezoekers ongeveer 50 minuten amusement. Na de wandeling door het kasteel kan iedereen met de Kerstman op de foto.

“Kerstmagie is de ideale familie-uitstap voor de eindejaarsdagen”, zegt Peter Mariën, de pr-man van Historalia. “Het is een unieke kans om helemaal in de kerstsfeer te komen en tegelijkertijd cultureel erfgoed te bewonderen. Het interieur van het kasteel is op zich al het bezoeken waard. De tickets kosten 18,95 euro. Kinderen tot en met 4 jaar komen er gratis in.”

De ijskoningin stoppen

Dit jaar wordt het verhaal In de ban van de ijskoningin gebracht. Het scenario is van de hand van regisseur Niels de Valk. De ijskoningin heeft haar ijzige spreuk uitgesproken, waardoor het eens zo warme en feestelijke kasteel zich nu onder een dikke laag sneeuw en ijs bevindt. De Kerstman en zijn trouwe elfjes zitten in die vreselijke kou gevangen. De ijskoningin houdt hen onverbiddelijk in haar greep. Op die manier komt het feest van Kerstmis in het gedrang. Iemand moet de ijskoningin dringend stoppen. De kinderen worden gevraagd om mee te helpen en met z’n allen het kerstfeest te redden.

Concreet start er om het kwartier een theatertocht met maximum een 30-tal mensen doorheen het kasteel. Er zijn meerdere trappen te nemen, dus is het evenement niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. (JS)

Tickets: www.kerstmagie.be