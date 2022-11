Kerstmagie en muzikale omkadering in De Bralle in Loker op 3 en 4 december

In het weekend van 3 december en 4 december wordt de binnenkoer van d’Hellekappelle in Loker omgevormd tot de eerste kerstmarkt van het populaire restaurant langs de Dikkebusstraat.

“De verhuis van de Bralle in Dranouter naar hier was dan ook een zegen”, weet Salima El Bakali. “Nadat we eerder literaire horrorvertellingen door Yves Bondue organiseerden, is het nu tijd voor lokaal kerstshoppen met muzikale omkadering.”

Het verhaal begint bij Ester De Rocker, zij is het gezicht van Mona Deco uit Wijtschate en startte tijdens een bezoek aan het restaurant een gezellige babbel met Salima. “Al vlug kwamen we tot eenzelfde besluit. In dit decor moet een kerstmarkt scoren en een programma werd uitgewerkt.” Zowel op zaterdag 3 december als op zondag 4 december staan heel wat lokale en jonge ondernemers samen op de binnenplaats van het historisch gebouw, en dit met tal van decoratieve artikelen. Bijzonder aan het kerstevenement is verder op zaterdag de aanwezigheid van drie dj’s: Brenmans, Max V en Sjonie Averechts zorgen voor de sfeer tijdens het shoppen. Het kerstevenement staat los van het restaurant. “Wie de kerstmarkt wil combineren met een avondje uit aan tafel kan dat, maar dat is zeker geen verplichting.” Salima sluit niet uit dat er in de toekomst nog evenementen zullen volgen.

Goede doel

Eveneens vanaf begin de maand december steunen de zaakvoerders van de Bralle het goede doel. Nadat eerder het Kinderkankerfonds, Kom op Tegen Kanker en VZW De Loods uit Loker financieel werden gesteund, is het nu de beurt aan het Ieperse Inloophuis. “Ook hier start het verhaal bij één van de klanten die de bedenker is van dit initiatief. Alle fooien die we gedurende de maand december krijgen, worden met veel plezier aan het Inloophuis geschonken.” Het Inloophuis is een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen met elkaar in gesprek kan gaan. Het is tevens ook een plek waar je samen met anderen activiteiten kan doen, waar je iets leert of anderen iets aanleert. (MDN)

Kerstmagie vindt plaats op zaterdag 3 december van 14 uur tot 20 uur en op zondag 4 december van 14 tot 19 uur. Er is muzikale omkadering vanaf 17 uur. De deelnemende zaken zijn: Snugg handmade gifts, Mona Deco, Studio Straal, Studio Stifte Houtbranderie Julie, Eunick en Olijfshop, en Caillou juwelen.