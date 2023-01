Kerstboomverbrandingen bijna verleden tijd: slechts zes gemeentes organiseren nog eentje

Nu drie koningen voorbij is zal ook de kerstboom in menig huishouden terug op zolder gezet worden. De plastic versies tenminste, de echte moeten op een andere manier buiten geraken. Herplanten, recycleren…of verbranden. Al voor de coronacrisis werden jaar na jaar steeds meer kerstboomverbrandingen afgeschaft. Dit jaar organiseren zes van de 64 West-Vlaamse gemeentes er nog eentje.

Ecologische nachtmerrie

De kans is groot dat de jongste generatie zal opgroeien zonder een kerstboomverbranding bijgewoond te hebben. Een grote hoeveelheid bomen verbranden is een ecologische nachtmerrie, het is dan ook logisch dat dit soort evenementen tegenwoordig aan populariteit moet inboeten

Heel wat gemeentes hebben een alternatief op poten gezet om deze traditie te vervangen. Zes gemeentes blijven echter nog een even hangen in ‘de tijd van toen’: