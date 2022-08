Jubilerend streekbierenfestival kent mooie start

Het Internationaal Streekbierenfestival kende zondagnamiddag een mooie start. Vele bierliefhebbers waren er van bij het ontkurken van de eerste flesjes al bij.

Het Internationaal Streekbierenfestival, dit jaar zijn 20ste editie toe, kende een droomstart. “Terwijl andere jaren het festival gestaag op gang komt, stonden nu al mensen te wachten tot we om 15 uur het festivalterrein openden. Het is duidelijk dat iedereen blij is dat we na de coronaperiode opnieuw kunnen organiseren”, zegt Yvan Devlaminck van het organiserende Flanders Events vzw.

Hij was ook blij dat de vereniging goed de coronaperiode heeft doorstaan. “De twee vorige edities konden niet doorgaan, maar als alternatief boden we dan bierpakketten aan. Niet meteen hetzelfde, maar we lieten toch van ons horen. Ik ben echt blij dat er geen vrijwilligers afgehaakt hebben. Ons bestuur bestaat uit vier mensen, laat het dus duidelijk zijn dat er zonder die vele vrijwilligers geen streekbierenfestival zou zijn.”

Goede sfeer

Het festival is al jaren het mekka voor de bierliefhebber. Niet minder dan 45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland stellen er het beste uit hun gamma voor, goed voor meer dan 220 verschillende bieren, dit allemaal in de schaduw van de Sint-Amanduskerk in het centrum van Zwevegem. Van diverse brouwers hoorden we dat ze het festival in Zwevegem als beste van het land beschouwen. “Er heerst hier een goede sfeer en de organisatie is echt top”, konden we meermaals horen.

Naast het genieten van een biertje is er op het festival ook ruime keuze om iets te eten. Kinderanimatie en kermiskramen zijn er ook voorzien. Alles wordt ook omkaderd met muzikale optredens. Omdat het een jubileumeditie is, heeft men maandag Mama’s Jasje op het podium staan. Zij treden er om 19 uur op.

Het festival is maandag nog te bezoeken van 13 tot 23u30 op het Theophiel Toyeplein in Zwevegem. (GVZ)