Induce Dans en Beweeg met vijf dansshows in De Spil

Drie jaar na hun laatste show in De Spil is Induce Dans en Beweeg helemaal terug. Van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei tovert de dansschool van Ann-Sophie Vandenweghe het cultureel centrum vijf keer om tot een echte dansarena.

Induce Dans en Beweeg is een dansschool gelegen in de Mandellaan in Roeselare. Al vijftien jaar staat Ann-Sophie Vandenweghe er aan het roer. “Met Induce probeer ik verschillende stijlen aan te bieden”, steekt ze van wal.

“Zowel kleuters als volwassenen kunnen hier terecht. Daarnaast kan je hier dansen puur voor het plezier, maar ook wie liever wat intensiever danst is hier meer dan welkom.”

“Binnen onze dansschool hangt een heel familiale en gemoedelijke sfeer. Van concurrentie is hier geen sprake. Maar hoe dichter onze show komt, hoe meer discipline ik wel voel.”

En die show staat dus dit weekend op de agenda. De weg ernaar toe verliep niet zonder horten of stoten. Zoals in elke sector hakte Covid-19 ook serieus in op de danssector. Shows en optredens gingen niet door en moesten telkens opnieuw uitgesteld worden. Maar na drie lange jaren kan en mag het weer. “En daar zijn we heel tevreden mee”, gaat de 39-jarige Ann-Sophie verder.

Enthousiasme is groot

De dansers kijken er enorm naar uit. Ze kunnen er maar niet over zwijgen, wat ook logisch is. We zitten hier al drie jaar op onze honger en dat zorgt voor een enorme drive in alle groepen.”

“In totaal zijn er vijf shows. We brengen twee kinderdansoptredens voor alle kindjes van het eerste kleuter tot en met het tweede leerjaar. En we hebben drie grote optredens. Dat is dan voor alle dansers vanaf het derde leerjaar.”

Wie er dit weekend graag bij wil zijn, zal zich wel moeten haasten. “Zowel zaterdag als zondag zitten we zo goed als vol”, gaat Ann-Sophie verder.

“De ticketverkoop ging heel vlot. Misschien moeten we corona hier dan dankbaar voor zijn. Je voelt aan alles dat iedereen staat te popelen.”

(MB)