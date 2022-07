Het regent klachten van Led Zeppelin fans na afgelast concert op Cactusfestival in Brugge

Het Cactusfestival startte vrijdag met een valse noot. Violiste en zangeres Alison Krauss sukkelde met de griep en was haar stem kwijt, zodat ze haar concert met Robert Plant afzei. Honderden Led Zeppelin fans dropen ontgoocheld weg uit het Minnewaterpark. Zaterdag regende het boze reacties van muziekliefhebbers op de sociale media.

Wij liepen een ontgoochelde Brugse fan tegen het lijf. “Potverdorie, ik heb meer dan 60 euro betaald enkel om Robert Plant te zien. Die andere groepen interesseren mij niet. Ik wil mijn geld terug! Of toch minstens tien drankbons om de pijn te verzachten….”

Niks aan te doen

Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum, heeft begrip voor de ontgoochelde fans: “Ook ik ben triest, maar we kunnen daar als organisatie niks aan doen. Ook de groep treft geen schuld. Pure pech. Robert Plant en Alison Krauss waren donderdag al in Brugge gearriveerd.”

“De band deed vrijdag nog een soundcheck, er werden twee trailers met materiaal uitgeladen, er leek niks aan de hand. Maar kort voor het optreden bleek Alison haar stem verloren te hebben. Ze heeft de griep. Het is geen corona want haar manager meldde mij dat ze twee keer negatief getest is op corona.”

Slechts halfvol

Het Minnewaterpark liep vrijdag slechts halfvol. Volgens de organisatie werden er 5.000 tickets verkocht. Opvallend: er waren veel oudere muziekliefhebbers aanwezig. Veel oude fans van Led Zeppelin. Maar Robert Plant zag het niet zitten om zonder Alison op te treden.

Eerder was Lara Cherkaoui, zangeres van Intergalactic Lovers, in goede doen. Ook al was haar stem door een slecht afgestemde PA in de geluidstoren slecht verstaanbaar. Of speelt de geluidsbegrenzer Cactus parten?

Hoogtepunt

Zaterdagmiddag maakte De Jeugd van Tegenwoordig met een energieke set veel goed. Rappers Willy Wartaal, Vieze Fur en Faberyayo, in smakeloze shorts en tennis sokken, kregen het publiek op hun handen en toverden de zone voor het podium om tot een heuse moshpit. DJ en producer heeft zijn ‘mitraillette’, de lokale snack waar hij om vroeg, dubbel en dik verdiend. Het heeft een dag geduurd, maar Cactus heeft zijn eerste muzikaal hoogtepunt beet.

De tweede festivaldag is uitverkocht. Voor zondag zijn er al 6.000 tickets de deur uit, er kan of volk bij.