Herlinde uit Harelbeke getuigt tijdens De Warmste Week over broer die traject rond euthanasie opgestart is

Vrijdagnamiddag waren er voor de micro’s van de radiopresentatoren van De Warmste Week enkele ontroerende getuigenissen rond psychisch lijden en eenzaamheid. Zo sprak Herlinde uit Harelbeke over haar broer Jonas die een traject rond euthanasie opgestart is.

Herlinde uit Harelbeke organiseerde een take-awaybar met afhaalmaaltijden. Met de Warmste Afhaalmaaltijden vlamt ze mee omdat haar broer Jonas al 35 jaar psychisch lijdt. Hij startte onlangs het traject rond euthanasie op, nadat hij het verhaal van acteur Aron Wade hoorde.

“Mijn broer moet al van jongs af geholpen worden door anderen, hij heeft geen kracht meer om in de samenleving te functioneren. Hij is te zwak, hij kan niet meedraaien in deze harde samenleving. Het is een acute situatie, het proces is zeer lang. Maar het besef is alleen maar groter geworden, omdat hij niet zelfstandig kan leven. Hij heeft al veel pogingen gedaan om zijn leven te beëindigen. Ik wil dat hij rust heeft”, aldus Herlinde, wier alleen alleenstaande mama vier kinderen moest opvoeden.

Voor De Warmste Week heeft Herlinde, die chef-kok is, 183 vogelnestjes en 86 thaïse curry’s bereid en verkocht. Ze koos als liedje Het langste jaar van het Zesde Metaal.

Sleutelhangers

Lieselot uit Veurne zit al heel haar leven in een rolstoel en heeft een visuele beperking, toen ze net beviel van haar eerste kind liep niet alles zoals ze gehoopt had.

Lieselot uit Veurne maakte sleutelhangers. © Annika Wallis/vrt

Ze voelde zich vaak alleen omdat ze geen babybezoek kon ontvangen, worstelt met vooroordelen van de samenleving over of ze wel een goede mama kan zijn en omdat de ondersteuning vaak niet op maat is voor moeders/ouders met een beperking. Daarom maakte ze sleutelhangers.

Info: www.dewarmsteweek.be. Voel je je wanhopig en zie je geen uitweg meer? Bel de zelfmoordpreventielijn 1813 voor een goed gesprek.