Groots feestweekend rond Desselgem Koerse

Café Casa El Vid zorgt voor de twintigste keer voor sfeer langs het parcours

Dinsdag 13 september zorgt ook café Casa El Vid opnieuw voor sfeer langs het parcours én dat voor de twintigste keer. “Toen we twintig jaar geleden begonnen, was het een uur na de wedstrijd al afgelopen”, vertelt cafébaas Lieven Dhaenens (51). “Dat moest veranderen, vond ik. We begonnen ooit met een tap buiten te zetten en we zagen dat het initiatief aansloeg. Nu is het hier een megagroot volksfeest.”

Corona gooide twee jaar lang roet in het eten voor Casa El Vid. “Wegens de pandemie konden we de afgelopen twee edities niets doen. Wel was het toen zeer mooi weer en hopelijk krijgen we dat nu ook. In de ‘normale’ jaren was ons evenement altijd een succes. De parking naast ons café staat helemaal vol, er komen dj’s en we hebben ook grote tenten met drankvoorzieningen. Het is de eerste keer dat de aankomststreep voor onze deur ligt, dat belooft veel goeds. We hopen opnieuw op een geslaagde editie.”

Zaterdag en dinsdag

De Grote Prijs Briek Schotte wordt gereden op dinsdag, maar Casa El Vid organiseert ook op zaterdag 10 september een muziekevenement vlak bij het café. “Het meeste volk komt eigenlijk op dinsdag”, weet cafébaas Lieven Dhaenens. “Toch hebben we er de zaterdag bijgenomen, want we moeten het materiaal al klaarzetten en waarom dan geen tweede activiteit organiseren? Zowel jong als oud komt erop af. Velen hebben dan verlof en hopelijk zakken ze opnieuw af naar ons café om er samen met ons een spetterend volksfeest van te maken.”

Op dinsdagmiddag kunnen mensen terecht bij Casa El Vid voor een walking dinner. “Het is de eerste keer dat we nu wat geven voor te eten. 50 man kan genieten van een walking dinner, we hebben dat Resto Velo genoemd.” (EC)