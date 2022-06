Gratis gezinsevenement ‘Talk, Play en Sport’ in De Pionier en sportsite Virovios in Wervik

Op zaterdag 25 juni organiseren de sport- en jeugddienst, Huis van het Kind Wervik en Jeugdopbouwwerk het gratis gezinsevenement ‘Talk, Play en Sport’ in sportcentrum De Pionier, op de parking en aan de Virovios sportsite . Vooraf inschrijven is niet nodig. Er is een brede waaier van activiteiten, animatie, initiaties en workshops voor jong en oud.

In het sportcentrum De Pionier kan je van 10 tot 18 uur deelnemen aan initiaties dans door danscompagnie Tros en DR Compagnie, judo door Akogare, basketbal door BBC en turnen door fusieclub We Gym Together.

Ook optredens

Op de Virovios sportsite is er een initiatie atletiek voorzien. Daarvoor zorgt Athleoo. De Grensschutters uit Kruiseke tekenen ook present met een initiatie karabijnschieten. Achter de sporthal mag iedereen vanaf tien jaar onder begeleiding eens proberen om met een luchtdrukkarabijn naar ‘hangende’ flessen te schieten.

KSA Grensvuur is van de partij met volksspelen. Op de parking staat er een verenigingenbeurs. Van 12 tot 14 uur en van 15 tot 17 uur draait dj Ceylan en vindt er van 11 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur een optreden van The Skullfuckers plaats.

Mobiele klimmuur

Er is superveel te beleven met een groot aanbod aan activiteiten: springkasteel, pannavoetbal, klimmuur, LÜ wand, graffitiworkshop op zeilen, skateboarding en BMX workshop met Barre Neirynck, grime.

Spectaculair worden de mobiele klimmuur, het lage en hoge touwenparcours en het supergrote hindernissenparcours ‘devils run’. Voor glittertattoo’s kan je terecht bij Animo Mario. Er zal een waterpartij staan en er wordt een stap-, spring- en hinkelparcours uitgetekend. Ook een mobiele speelpleinwerking staat op het uitgebreid programma.

Gratis pendelbus

“De jongeren zullen van alles eens kunnen proeven en dat wordt ongetwijfeld een meerwaarde”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Op het einde van het seizoen van de clubs en verenigingen willen we alles bundelen naar een groot evenement en op één locatie.”

Er wordt tussen 9.30 en 18 uur ook een gratis pendelbus ingelegd tussen Wervik, Geluwe en Kruiseke. De haltes zijn aan café De Vier Winden in de Wervikstraat in Geluwe, de parking achter de Sint-Dionysiuskerk, de Heilig Hartkerk in Kruiseke en buurthuis De Kier. Er zijn tien ritten. (Erik De Block)