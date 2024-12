Gratis bierfestival Atelier Fermenté Twee maakt zich op voor tweede editie

Zaterdag 7 december strijken vijf West-Vlaamse microbrouwerijen neer in Atelier Nooitgedacht. “Als uitbreiding van de fermentaties voegen we nu ook wijn, mede en cider toe aan de line-up”, zegt Arn Simoens (39) van de Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist.

“Met Atelier Fermenté Twee brengen we voor de tweede keer een eigen versie van een nieuwere vorm van bierfestival. Alles in een mooie omkadering dankzij de unieke industriële locatie, een internationaal bierjurylid als gastspreker over het onderwerp hout-alcohol-fermentatie, ‘s avonds een lokale muziekgroep A Sombra da Bananeira tussen de brouwerijstanden en continu verzorgd eten door de Boekenkok”, vertelt Arn. Atelier Fermenté Twee gaat om 14 uur van start.

Naast de Ruimtegistbieren proef je ook de bieren van BramBrass uit Heestert, de foederbieren van SOSAB uit Heule, Straetebrouwerie uit Desselgem en de Circusbrouwerij uit Zwevegem. “Op deze tweede editie focussen we uiteraard nog altijd op bier, maar we willen het graag opentrekken naar alle vormen van fermentaties en voegen nu ook het dichtstbijzijnde wijndomein Beerbosch uit Sint-Denijs toe aan de line-up alsook de mede en cider van De Mederie uit Pottes”, besluit Arn enthousiast.