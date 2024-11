Gezellige kerstmarkt in Sint-Vincentius in Avelgem

Dinsdag 1 december organiseert het woonzorgcentrum Sint-Vincentius Avelgem ‘Wintergloed’. Een heuse kerstmarkt in de inkomhal van het wzc die liefst 19 kraampjes telt. Het belooft een leuke namiddag te worden, met lekkernijen en leuke hebbedingetjes.

“Het is de zevende maal dat we Wintersfeer organiseren”, vertelt Anke Vande Woestyne, ergotherapeute in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem. “We begonnen hiermee voor de coronapandemie, maar heeft daardoor ook een aantal jaar stilgelegen. Sinds vorig jaar zijn we opnieuw gestart met het initiatief, en dit jaar is het dus de zevende keer dat we een kerstmarktje kunnen organiseren in het woonzorgcentrum.”

“We hebben er veel zin in, want het wordt een mooie markt. Er zullen 19 kraampjes staan waar zowel juweeltjes als kledij als snoep verkocht zal worden. Bovendien voorzien we zelf wafels in de vorm van een hartje, en zal de cafetaria zorgen voor Italian koffie en Italian chocomelk. Ook enkele vrijwilligers zullen enkele zelfgemaakte dingen verkopen, zoals zelfgemaakte potten, oorbellen uit klei en gehaakte poppetjes. Het wordt dus zéker de moeite om af te komen.”

Lokale handelaars

“Het is ook altijd heel fijn om samen te werken met de lokale handelaars uit de streek. Bij de eerste editie hadden we ‘den toer van Avelgem’ gedaan, om eens rond te vragen wie het zou zien zitten om mee te doen. Nu, zo veel jaar later, zijn er nog enkele kraampjes overgebleven die er ook al stonden tijdens de eerste editie. Ondertussen zijn er ook al enkele zelfstandigen zélf naar ons toegestapt om te vragen of ze konden meedoen. Het grappige is, is dat de naam ‘Wintergloed’ is, omdat we het zelf wat vroeg vinden om al over een ‘kerstmarkt’ te spreken. (lacht) Zeker de eerdere edities, want die vielen toen nog vroeger in het jaar. We organiseerden Wintergloed toen rond eind november, wat dus wel behoorlijk vroeg was.”

Anke geeft ook nog mee wat er gebeurt met de opbrengst. “De zelfstandigen kunnen de opbrengst zelf behouden, en horen enkel te betalen voor hun plaats in de namiddag. Wijzelf gaan het geld gebruiken voor onze eigen werking. Op die manier kunnen we zorgen voor betere animatie, ondersteuning en kunnen we betere zorg aanbieden.” (ML)