Folie à Deux organiseert op 18 december winteravond met kerstman en elfje

In de voormalige woning van de directrice van de Nieuwkerkse meisjesschool is al geruime tijd het restaurant La Folie à Deux ondergebracht. De uitbaters pakken nu voor het eerst uit met een winteravond en brengen zo jonge ondernemers samen rond de kerstboom. Afspraak op zondag 18 december om 14 uur. De kerstman en zijn elfje zijn er tussen 16.30 en 17 uur.

Vorig jaar nog organiseerde Folie à Deux omwille van corona een aangepast kerstevent. “We plaatsten toen onze caravan op de oprit en schonken van daaruit drankjes uit en serveerden hapjes. En jawel, de kerstman droeg een mondmasker”, weet Elodie Ravaut. Ook nu met deze winteravond krijgt de caravaan haar kerstplaats terug. Binnen worden streek- en jonge ondernemers samengebracht met tal van decoratieve en geschenkartikelen. Elodie zelf ging de uitdaging aan om de zoektocht naar enthousiaste deelnemers op te starten. “De bal ging redelijk snel aan het rollen. Mijn mama kende zo Isabelle Sissau van de academie en mijn partner Jonas Ghyselen kende via zijn school dan weer Hermine Vanloosveldt. Het nieuws dat we een winteravond zouden organiseren verspreidde zich verder via sociale media en zo kunnen we op 18 december een mooi gezelschap samenbrengen voor een gezellige koopjesnamiddag.”

Kerstman en elfje

Initiatiefneemster Elodie denkt ook aan de kinderen en plaatst naast de kerstman zijn elfje. “Zoals het hoort, deed het elfje al het voorbereidend werk voor de kerstman en zijn alle verrassingen voor de kinderen al mooi verpakt zodat de kerstman alles kan uitdelen.” De jonge ondernemers hebben ondertussen plannen gesmeed om dit initiatief ook op andere tijdstippen van het jaar te organiseren. “December is niet uitsluitend de koopjesmaand van het jaar. Ook andere periodes lenen zich uitstekend om geschenkartikelen aan te bieden.”

De zaak Folie à Deux opende in de zomer van 2019. Fabienne Sercu en Christophe Ravaut krijgen daarbij hulp van hun dochter Elodie. Folie à Deux staat voor een snelle lunch, een zoete zonde, een verfrissend aperitief of een heerlijk avondmaal in een gezellige ongedwongen sfeer. (MDN)