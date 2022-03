Festival lost eerste namen: Rodrigo Y Gabriela, Intergalactic Lovers en SX Unplugged komen naar Dranouter

De coronabarometer kleurt eindelijk geel en dat zet Festival Dranouter ertoe aan de eerste lading namen voor deze zomer te lossen. Onder meer Rodrigo Y Gabriela, Intergalactic Lovers en SX Unplugged maken hun opwachting.

“Binnenkort volgen nog heel wat namen, maar we kunnen al een eerste tip van de sluier oplichten”, zegt de festivalorganisatie. “Tijdens Festival Dranouter 2022 komt Rodrigo Y Gabriela langs en ook Intergalactic Lovers mogen niet op de affiche ontbreken. Fans van SX kunnen de band nog voor een van de laatste keren aan het werk zien, in akoestische vorm, voor het duo er voor onbepaalde tijd de stekker uittrekt. De Oekraïense eurosongsensatie Go_A komt een muzikaal statement maken, Guido Belcanto is eindelijk nog eens van de partij en met Turfu en Fleuves krijgen we twee eigenzinnige roots-dance acts uit Frankrijk.”

Vroegboekactie

Nog tot en met 20 maart loopt de vroegboekactie waarmee bezoekers 12 euro korting kunnen scoren op een weekendticket. “Dat aanbod valt duidelijk in de smaak. Met de start van de lente kondigen we heel wat nieuwe namen aan en start ook de reguliere ticketverkoop”, klinkt het.

Festival Dranouter vindt plaats op 5-6-7 augustus 2022, met enkele nieuwigheden. Ook de jaarlijkse startavond van Festival Dranouter op donderdag met verrassende straattheateracts en ekele dj’s zal er een beetje anders uitzien. Volg Festival Dranouter op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van de laatste weetjes.