Festival ‘Je veux soleil’ op terreinen sporthal

Jeugdhuis Carpe Diem is na twee jaar helemaal klaar om hun festival een nieuw elan te geven. Enkele weken geleden deden zij een oproep naar vrijwilligers. Die oproep bleef niet onbeantwoord, daarom zijn de organisatoren meer dan ooit gemotiveerd om er een groots festival van te maken op de terreinen nabij de sporthal van Houthem.

De organisatie is volledig in handen van het jongerencentrum Carpe Diem die hun thuishaven heeft in de Wervikstraat in Komen en een bijafdeling heeft in Ploegsteert.

Lokale bands

Het festival Je veux soleil op vrijdag 24 juni is gratis, maar een vrijwillige bijdrage kan wel geleverd worden bij de inkom. Naast de vele optredens, waaronder lokale bands, is er ook een aanbod van diverse groeperingen die hun werking aan het grote publiek willen voorstellen. Dit festival maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Houthem.

Vanaf 17 uur kan je terecht op het terrein en kan je bands ontdekken zoals La Cabane, Adrion, Le Bard, Ambrassband, The Lake, Kacem Wapalek, Phoenician Drive, MR Aya, The Classics Band en de hoofdact Blacko. Eten en drank zal verkrijgbaar zijn op het terrein dat over twee podia zal beschikken. Het muziekfestival wordt om 3 uur afgesloten. (ZB)