Festival ‘Infinity 22’ in Poperinge zet overleden Sharon centraal: “Ze had dit fantastisch gevonden”

Het eerste festival ter nagedachtenis van Sharon Gruwez werd afgelopen zondag georganiseerd in de tuin van Skindles. Haar nichtjes Luna en Lisa hebben ‘Infinity 22’ op poten gezet vanuit de vereniging Shine On. Die vereniging werd door Sharon haar mama Vannessa Deroo opgericht om lotgenoten te steunen. “We wilden verbintenis creëren en dat is ons gelukt. We zijn heel dankbaar”, zegt mama Vannessa.

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 verloor Vannessa Deroo haar 22-jarige dochter Sharon Gruwez. Haar ex-vriend crashte met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus ter hoogte van OC De Sceure in Oostvleteren.

De bestuurder bleek slechts lichtgewond. In een ongeval hebben haar ouders James Gruwez en Vannessa Deroo nooit geloofd. Ze waren overtuigd dat de crash doelbewust veroorzaakt werd door haar ex-vriend.

In oktober 2021 sprak een assisenjury zich daarover uit en werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting.

Shine On

Vannessa heeft samen met haar partner Guy Degraeve, haar broer en Sharons dooppeter David, en zijn kinderen Lisa en Luna heeft Vanessa de vereniging Shine On opgericht voor ouders van overleden kinderen. “Moeder en kind, dat is onvoorwaardelijke liefde”, zegt Vannessa.

Er kwam heel wat volk opdagen. © LB

“We willen steun bieden aan ouders van overleden kinderen. Alleen lotgenoten begrijpen welke pijn je doormaakt.” Vanuit de vereniging werd de eerste editie van ‘Infinity 22’ ter nagedachtenis van Sharon georganiseerd met tal van dj’s, live muziek en drank- en eetstandjes. De tuin van Skindles werd de uitvalsbasis voor het festival.

Herinneringen

“We hebben soms schrik dat Sharon vergeten zal worden. Het doet enorm deugd om te zien dat dit absoluut het geval niet is. Het is honderd keer meer dan ik gehoopt had”, zegt Vannessa.

“Er kwam heel wat volk over de vloer, maar een grote opkomst deed er voor mij eigenlijk niet toe. We wilden verbintenis creëren en dat is gelukt. Er werden heel wat herinneringen aan Sharon naar boven gehaald, er was een leuke sfeer.. Sharon had Infinity 22 fantastisch gevonden. We zijn iedereen enorm dankbaar voor de steun en alle hulp.”

Ook eigen kledij was er te koop. © LB

Verschillende foto’s van Sharon kregen een plaatsje in de tuin. Ook de eigen kledij waarmee de vereniging uitpakt werd te koop aangeboden. “Truien, T-shirts en petten worden verkocht ten voordele van de vereniging. In het logo wordt de letter S verbonden met sterretjes tot een infinity-teken. Dat is een link naar de tattoo die Sharon en ik samen hebben. Binnenkort lanceren we onze eigen website en Facebookpagina”, zegt Vannessa.

(LBR)