Expo in bieb in Izegem blikt terug naar 1974: “Centrumbrug was in aanbouw, overdekt zwembad werd geopend”

Het is stilaan een traditie dat de heemkundige kring Ten Mandere met een overzichtsexpo terugblikt op wat 50 jaar geleden in Izegem gebeurde. Een overzichtstentoonstelling in woord en beeld zet deze keer dus 1974 in de kijker.

“In 2003 werd voor de eerste keer zo’n expo georganiseerd. Doordat het initiatief zo succesvol is, wordt sindsdien elk jaar opnieuw in de bibliotheek een tentoonstelling georganiseerd. Geert Vermeulen, Jacques Viaene en Ann Lesage doken hiervoor de archieven in om een reeks markante figuren en gebeurtenissen op te zoeken. Niet alleen over Izegem, maar ook nationaal en internationaal nieuws uit die tijd komt aan bod”, zegt bestuurslid Kurt Himpe.

Het overdekte zwembad ging open en dat ging natuurlijk gepaard met de nodige plechtigheden.

Van de opening van het overdekte zwembad tot de afbraak van steenbakkerij Vandeputte

“Maar uiteraard staat het Izegemse nieuws uit 1974 volop in de schijnwerpers. We denken dan bijvoorbeeld aan Etienne Louwaege die als directeur van het Sint-Jozefscollege met pensioen ging en de aanstelling van Daniel Charlier als stadssecretaris. Dat jaar werd ook al volop gebouwd aan de centrumbrug en werd de Mandel ingekokerd tussen Izegem en Emelgem. Er werd toen ook een speelplein aangelegd achter zaal ISO”, verduidelijkt voorzitter van Ten Mandere Geert Vermeulen.

In zaal ISO werd in 1974 een bowling geopend.

In 1974 werd Izegem geconfronteerd met zware watersnood

“In 1974 was ook de verbrandingsoven in aanbouw en werden het overdekte zwembad en de bowling in zaal ISO geopend. De bekende steenbakkerij Vandeputte in de Krekelstraat verdween onder de sloophamer en op het einde van dat jaar werd Izegem geconfronteerd met zware watersnood. Maar er valt natuurlijk nog veel meer te zien en te lezen over de gebeurtenissen van 1974”, aldus Kurt Himpe.

De steenbakkerij Vandeputte ging tegen de vlakte. De weg gegraven klei zorgde toen voor grote putten, ook wel Putjes Putten genoemd.