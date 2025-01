“Er zijn altijd klagers, maar het aantal niet-klagers is groter”: stopt na Dreambeats ook Bar la Gare?

Op 25 januari ging de voorverkoop van Dreambeats van start, het dancefestival dat op 28 juni plaatsvindt. Daarnaast is er ook weer het foodtruckfestival Kortemark Zomert in juli en gaat men op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de komende twee jaren. Wordt het opnieuw Bar la Gare of wordt het iets anders? Of komt er helemaal niets meer?

Het regent de laatste weken volop en dus regent het ook reacties op de sociale media over de staat waarin de Krekemeersen zich bevinden: nat, slijkerig en hier en daar ook sporen van zwaar vervoer. Daarnaast passeerden ook al enkele petities de revue, onder andere onder de naam Het comité van de leefbare coté, die het dan vooral gemunt heeft op de geluidsoverlast naar aanleiding van de drukke zomer op het natuurdomein. Dreambeats kondigde onlangs aan nog één keer te gaan knallen en er na tien jaar mee op te houden. En wat gebeurt er met Bar la Gare? Breit de succesvolle zomerbar er nog een vervolg aan? De gemeente Kortemark zoekt alvast nieuw concessiehouders voor de zomer van 2025 en 2026, maar stelt wel als bijzondere voorwaarden dat de zomerbar een ontspannende en uitnodigende plek moet zijn waar bezoekers kunnen genieten van een rustige loungesfeer. Met comfortabele zitplaatsen, sfeerverlichting en groene accenten moet een aangename omgeving gecreëerd worden die ideaal is voor sociale interactie.

Dansfeest

De zomerbar moet zich richten op mensen die waarde hechten aan een rustige en gezellige plek om samen te komen met vrienden. Activiteiten zoals luide feesten of fuiven moeten bewust vermeden worden, zodat bezoekers kunnen genieten van een drankje en een goed gesprek in een ontspannen setting.

“Wij als organisatie vragen ons af wat er op deze manier nog haalbaar is”, aldus organisator Pieter Vanoverschelde. “Er zijn altijd klagers, maar uiteindelijk is het aantal niet-klagers groter dan zij die ontevreden zijn met de vele geslaagde evenementen aan de Kortemarkse putten. Bij Bar la Gare is het een beetje historisch gegroeid dat de rustige loungebar die je er in de namiddag vindt, tegen de avond uitgroeit tot een dansfeest. De honderden mensen die elke avond naar Bar la Gare afzakken, vragen dit ook. Als wij hen dit concept niet meer kunnen bieden, dan zitten we met ontevreden klanten die zullen wegblijven. Voor ons wordt het dus kiezen of verliezen. Uiteindelijk is er voor alles een oplossing en moeten we samen met het gemeentebestuur kijken wat haalbaar is. Anders zien we ons genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie, want we hebben wel degelijk een goed draaiende succesformule in handen, die we zeker willen verderzetten.”

Meer ondersteuning

Geert Vanneste, organisator van het jaarlijkse foodtruckfestival Kortemark Zomert, wil van geen stoppen weten, maar heeft wel enkele bedenkingen: “Vroeger huurden we het gras van de Krekemeersen voor 70 euro per dag en konden we rekenen op de logistieke steun van de technische dienst van de gemeente, maar plots is al die logistieke medewerking weggevallen, terwijl dit domein eigenlijk een gedeelde medezeggenschap heeft, want zowel de provincie als Kortemark moeten hiervoor hun goedkeuring geven. We moeten zelfs een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om een stroomgroep te mogen plaatsen, zodat we elektriciteit kunnen opwekken. We vragen al jaren om een wateraansluiting, maar het aansluitingspunt is niet toegankelijk. Zelfs met de heraanleg van de Lichterveldestraat zal dit niet in orde komen. Kortemark Zomert wordt gerund door een groep enthousiaste Kortemarkse vrijwilligers, maar vanuit de gemeente krijgen we slechts 40 euro financiële ondersteuning per werkjaar. We zijn echter het grootste evenement in de gemeente met meer dan 9.000 bezoekers over drie dagen. Mensen van over heel Vlaanderen maken zo kennis met Kortemark. Is het niet mogelijk dat de gemeente meer doet voor dergelijke initiatieven? In andere steden en gemeenten gebeurt dat wel. Positief is dan weer dat de drie organisaties die de Krekemeersen tijdens de zomer gebruiken het goed met elkaar kunnen vinden. Het zou voor elke organisatie fijn zijn om ook vanuit de gemeente te kunnen genieten van wat extra ondersteuning.”