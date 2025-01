Het einde van een muzikaal tijdperk in Kortemark: Dancefestival Dreambeats houdt er na 10 jaar mee op

De goed geoliede machine achter het Dreambeatsfestival stopt met draaien. Niet dat de machine verroest of kapot is, zeker niet, aldus organisator Pieter Vanoverschelde. Maar misschien is het wel mooi om te stoppen op een absoluut hoogtepunt in plaats van ooit te moeten stoppen omdat er geen kat meer op het festivalterrein loopt.

We schrijven het tweede weekend van juli 2014. Kortemark heeft er net een succesvolle eerste editie opzitten van een nieuw dancefestival, Dreambeats genaamd. Het Kortemarkse wachtbekken mocht meer dan 1000 bezoekers verwelkomen en op een kleine bui na, bleef het festival droog. Die eerste editie stonden al grote namen op de affiche, zoals Raving George, DJ Bolle en Nadiem Shah. Het publiek waren vooral muziekliefhebbers tussen 18 en 35 jaar die naast de muziek konden genieten van een pop-uprestaurant met topchefs. Organisator Pieter Vanoverschelde vergeleek die eerste editie al snel met een klein Tomorrowland, waar hij in het verleden steevast naartoe trok met een grote groep mensen. Omdat het niet meer evident was om aan tickets te geraken, besloot de vriendengroep om zelf een dancefestival te organiseren. Samen met Bert Cornelis, Giel Stuyck, Willem Deseure en Robbe Vansevenant legde Vanoverschelde in 2014 de fundamenten van het huidige Dreambeatsfestival.

The Final Edition

Het festival verhuisde ooit naar een weide langsheen de Koutermolenstraat en kreeg er ook 2 jaar lang een klein festivalbroertje Popmasters bij. Eind juni 2024 lokte het festival een goeie 5000 man en werden de Krekemeersen helemaal betrokken in het muziekgebeuren. “Op 28 juni doen we de Krekemeersen nog één keer knallen, want we stoppen ermee”, aldus Pieter Vanoverschelde. “Het was een moeilijke knoop om door te hakken, want we doen dit al 9 jaar met heel veel plezier. Zelfs nu zeggen dat we ermee ophouden, krijg ik maar moeilijk over mijn lippen. Toch zijn we enorm trots om The Final Edition – 10 Years Dreambeats te kunnen aankondigen. Laat ons zeggen dat we in stijl én in schoonheid willen eindigen. Iedereen in de organisatie zit nu eenmaal in die fase van z’n leven waarbij belangrijke wendingen op professioneel of familiaal vlak gebeuren. Zo ben ik onlangs ook weer papa geworden. Je mag gerust zijn dat er uren en dagen werk en tijd in Dreambeats kruipen. Dus moeten we op onze leeftijd al eens meer ons verstand laten spreken in plaats van ons hart.”

Charlotte Dewitte

“Stoppen op een hoogtepunt zal de max zijn en we zullen er veel meer deugd van hebben dan bijvoorbeeld binnen een aantal jaar te moeten zien dat er geen kat meer op het terrein rondloopt. Het is ook nog helemaal niet aan de orde of er een opvolger komt. Zo ver zijn we nog niet en we zien wel wat er op ons afkomt. Wij waren een decennium geleden één van de eerst festivals in z’n genre. We hebben veel gelijkaardige organisaties zien komen en gaan. Ook na corona zijn we er weer keihard ingevlogen. Dreambeats is een begrip geworden en we hebben Kortemark zeker muzikaal op de kaart gezet. Sowieso proberen we mooie namen te strikken voor de laatste editie. Charlotte Dewitte stond op ons verlanglijstje. Ze was er in 2014 al bij onder de naam Raving George, want toen kon je als vrouwelijke DJ maar beter een mannelijke naam aannemen om aan de bak te komen.

Groten der aarde

“Ze liet al weten dat ze niet vrij is en dat is jammer natuurlijk, maar we proberen zeker en vast enkele andere groten der aarde te strikken. Er kwamen al heel wat reacties van DJ’s die in het verleden kwamen draaien en die lieten weten dat ze gerust present wilden zijn op de laatste editie. We bouwen nog één keer verder op het verleden en we nemen al het goeie uit de negen vorige edities mee naar 28 juni 2025. Wat er zal op mij afkomen na 28 juni, dat zie ik dan wel. Ik hou me ook nog altijd bezig met Bar la Gare, dus daar heb ik ook nog altijd een vette kluif aan. Maar ik zal zeker en vast ook eens een festival kunnen meepikken en genieten van het gezin. En wie weet, binnen een jaar of 10, als de kinderen wat groter zijn, dat we dan nog eens samen met hen, een Dreambeats organiseren. Zeg nooit nooit”, besluit Pieter.

Tickets voor de laatste editie kan je vanaf zaterdag 25 januari om 10 uur aankopen via www.dreambeats.be.