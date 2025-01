Ticketverkoop allerlaatste Dreambeats gestart

De laatste editie van Dreambeats komt eraan en dat zullen ze geweten hebben. Op 25 januari startte de ticketverkoop en de kaartjes vlogen als zoete broodjes de deur uit. Binnenkort worden de eerste namen van The Final Edition gelost.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel toen de organisatie van Dreambeats aankondigde ermee te zullen ophouden. Ze willen na 10 jaar alles geven nog één keer knallen en willen het laatste weekend van juli in schoonheid en in stijl eindigen met het populaire dancefestival dat plaatsvindt langs de Krekemeersen. “De allerlaatste editie van ons dancefestival Dreambeats vindt plaats op zaterdag 28 juni”, weet organisator Pieter Vanoverschelde. “De ticketverkoop startte op zaterdag 25 juni om 10 uur, maar wie dat wenste, kon zich via onze facebookgroep al pré-registreren, waardoor ze al een uurtje vroeger, om 9 uur dus, een ticketje konden bemachtigen.

“We zijn heel tevreden met de voorverkoop, want ondertussen ging een derde van de 5.000 beschikbare kaartjes al de deur uit. Op de eerste beats is het nog ongeveer 5 maanden wachten, maar we zijn er nu al zeker van dat al onze DJ’s voor een uitverkocht festival zullen optreden. De tickets zijn enkel online te verkrijgen via onze website en kosten 61,80 euro. Online kan je ook tokens verkrijgen, waarmee je op het terrein zelf eten en drank kan aankopen. Binnenkort lossen we ook de allereerste namen en dat zullen niet van de minste zijn. We hadden graag Charlotte Dewitte op het podium van onze allerlaatste editie gehad, maar zij gaf aan niet meer vrij te zijn. We zijn er zeker van dat we opnieuw de top naar Kortemark zullen halen, terwijl heel wat artiesten die present tekenden op een van onze vorige edities, al aangaven dat ze er op 28 juni ook weer bij willen zijn. Niet alleen de organisatie van Dreambeats wil dus in schoonheid afsluiten, ook de artiesten”, besluit Pieter.