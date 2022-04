Emma en Belgisch team opnieuw wereldkampioen diplomatie: “Titel verdedigen was zwaar”

Opnieuw won het Belgische studententeam dit jaar het wereldkampioenschap diplomatie van de Amerikaanse Harvard University. Emma Van Roy (22) uit Zerkegem, 1ste Master burgerlijk ingenieur aan de UGent, was de enige West-Vlaamse in dat team.

Elk jaar organiseert Harvard University het officieuze wereldkampioenschap diplomatie voor studenten. Het doel? Jongeren van uiteenlopende nationaliteiten bijeenbrengen rond thema’s die ook in de Verenigde Naties op tafel liggen. “Tijdens de wedstrijd, die voor één keer via Zoom verliep, realiseerde ik me plots hoe uniek het was dat ik met leeftijdsgenoten uit Zuid-Amerika en de Filipijnen zat te praten. De wereld leek plotseling heel klein”, vertelt de Zerkegemse.

Australië

De deelnemers moesten allemaal een delegatie vertegenwoordigen van een ander land dan het hunne, en een commissie die in het echt ook bestaat. “Ik vertegenwoordigde Australië in de Commissie voor de Status van Vrouwen; een orgaan dat naar gendergelijkheid streeft. Australië verschilt op dat vlak wel niet zo gek veel van België, wat het iets gemakkelijker maakte om me in die standpunten te verplaatsen. Een teamgenoot van me moest bijvoorbeeld Polen vertegenwoordigen met als onderwerp persvrijheid. Hij moest zich eerst inlezen in die materie”, aldus Emma, die in haar commissie ook als winnaar uit de bus kwam.

Het mooie aan jong zijn is dat je nog over jeugdig idealisme beschikt

“De boodschap die ik aan andere jongeren zou willen meegeven, is om toch te proberen op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik heb vrienden die onrustig worden bij de gedachte aan Oekraïne, terwijl mij dat juist een drive geeft. Bang zijn lost niks op, en het mooie aan jong zijn is dat je nog over dat jeugdige idealisme beschikt. Oké, het is misschien ook wel wat naïef om te denken dat je in je eentje de wereld kunt verbeteren, maar als je dat loslaat word je al snel cynisch. Anderzijds bestaat ook het gevaar dat jongeren het beu worden om de hele tijd kritisch te moeten zijn.”

Geluk met timing

De wedstrijd had normaal in Tokio moeten plaatsvinden, maar ging nu online door. “Wij hadden nog geluk met de timing. In tegenstelling tot het Zuid-Amerikaanse team, zij moesten ’s nachts om drie uur opstaan”, glimlacht Emma. “Het leuke aan deze wedstrijd, is dat de jongeren die eraan deelnemen allemaal heel openminded zijn. Ik hield er een paar adresjes om te couchsurfen aan over, voor als ik straks een wereldreis wil maken.”

De Belgische zege was een prestatie, want vorig jaar werd het Belgische team ook al wereldkampioen. “En de wereldtitel verdedigen is altijd nog een stuk zwaarder”, besluit Emma.

